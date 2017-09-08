BAŞBAKAN YILDIRIM, TÖRENİ TERK EDEN KOCAOĞLU'NA KÜRSÜDEN CEVAP VERDİ: ŞEKERİ ÇIKINCA VİTESLER ATTI
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de katıldığı açılış töreninde, vatandaşlara sitem edip kürsüyü terk eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'na cevap verdi. Yıldırım, "Birden şekeri çıktı vitesler attı. Ama öfke onun olsun, sevgi bizim olsun. Celallense de sayın Kocaoğlu'na da teşekkür ediyorum." diyerek olayı tatlıya bağlamaya çalıştı.
"ŞEKERİ ÇIKTI, VİTES ATTI"
İşte Binali Yıldırım'ın cevabı:
Başkan niye sinirlendi anladınız mı? Demek ki Recep Tayyip Erdoğan sevgisine hala tahammül edemeyenler var. Aziz Başkan'ın şekeri var. Birden şekeri çıktı vitesler attı. Ama öfke onun olsun, sevgi bizim olsun.
"ŞEHİR HARABE"
İZBAN senin mi benim mi? İZBAN İzmir'in sevgili İzmirlilerin. 2003'te AK Parti tek başına iş başına geldiğinde İzmir'den başlanan Aliağa'dan Cumaovası'na demiryolu yapım işi ortalıkta sahipsiz kalmış. Elektrik telleri çalınmış, rayları çalınmış. Şehrin kuzeyinden güneyine bir harabe.
"VERGİLERLE BU İŞİ YAPIYORUZ"
AK Parti iktidara geldi. İzmir'de CHP iş başında, ne yapacaktık? İzmir'i o haline mi bırakacaktık? Bizim bir ilkemiz var. O ilke nedir? Siyasette hizmet olmaz. Hizmet millet içindir, vatandaş içindir. Siyasetiniz farklı diye vatandaşı hizmetten mahrum edemezsiniz. Belediye de hükümet de sizin çalışarak, dişinizden tırnağınızdan artırdığınız vergilerle bu işi yapıyor.
"CELALLENSE DE TEŞEKKÜRLER"
Hiç kimsenin yaptığı işi millete lütuf gibi görmeye hakkı yoktur. 2004'de 'Burayı yapalım' dedim başkana. Sen istasyonları yap, gerisini biz yapalım dedim. Bu projenin toplam maliyetini yüzde 70'i de TCDD bütçesiyle yapıldı. Ama ortaklık yüzde 50, 50. Biz hiç bu detaylara bakmayız. Kim yaparsa yapsın taş üstüne taş koyanın başımız üstünde yeri var. Celallense de sayın Kocaoğlu'na da teşekkür ediyorum. Bu olayı hiç yaşanmamış sayın, yok sayın keyfinize bakın.
Kaynak: haberinburada
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