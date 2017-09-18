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BAŞBAKAN YILDIRIM VE MEVKİDAŞLARINDAN KÖŞKTE HATIRA POZU


Başbakan Yıldırım ve Mevkidaşlarından Köşkte Hatıra Pozu
Tarih : 18 Eylül 2017, 00:20
Puan Ver : Başbakan Yıldırım Ve Mevkidaşlarından Köşkte Hatıra Pozu(9/10)5

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Basketbol Şampiyonası Final Maçını izlemek için İstanbula gelen Slovenya, Sırbistan ve Estonyalı mevkidaşlarının onuruna Başbakanlık Vahdettin Köşkünde akşam yemeği verdi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Yemek öncesinde, konuk başbakanlar ile köşk bahçesinde sohbet eden Yıldırım, İstanbulun tarihi ve boğaz hakkında bilgiler verdi. Daha sonra hatıra fotoğraf çektirdi.

ENSTRÜMANTAL MÜZİK ZİYAFETİ

Yemeğe, Estonya Başbakanı Jüri Ratasın eşi Karin Ratas, Sırbistan Gençlik ve Spor Bakanı Vanja Udıvicic, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Karl Erjavec, Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Aleksandar Antic, Slovenya Ekonomi, Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Zdravko Pocialvek ile İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş ve Belgrad Belediye Başkanı Sınısa Malı da katıldı.

Yemek esnasında orkestra tarafından enstrümantal Türk müziği eserleri dinletildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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