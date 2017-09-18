BAŞBAKAN YILDIRIM VE MEVKİDAŞLARINDAN KÖŞKTE HATIRA POZU
Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Basketbol Şampiyonası Final Maçını izlemek için İstanbula gelen Slovenya, Sırbistan ve Estonyalı mevkidaşlarının onuruna Başbakanlık Vahdettin Köşkünde akşam yemeği verdi.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Yemek öncesinde, konuk başbakanlar ile köşk bahçesinde sohbet eden Yıldırım, İstanbulun tarihi ve boğaz hakkında bilgiler verdi. Daha sonra hatıra fotoğraf çektirdi.
ENSTRÜMANTAL MÜZİK ZİYAFETİ
Yemeğe, Estonya Başbakanı Jüri Ratasın eşi Karin Ratas, Sırbistan Gençlik ve Spor Bakanı Vanja Udıvicic, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Karl Erjavec, Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Aleksandar Antic, Slovenya Ekonomi, Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Zdravko Pocialvek ile İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş ve Belgrad Belediye Başkanı Sınısa Malı da katıldı.
Yemek esnasında orkestra tarafından enstrümantal Türk müziği eserleri dinletildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar