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BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KARNE ESPRİSİ


BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KARNE ESPRİSİ
Tarih : 20 Ocak 2017, 15:25
Puan Ver : Başbakan Yıldırım'dan Karne Esprisi(10/10)10


Başbakan Binali Yıldırım gazetecilerle yaptığı ayaküstü sohbette anayasa değişikliğinden, ana muhalefet partisinin tutumuna, ABD'deki yeni dönemden Devlet Bahçeli'ye ilişkin sorulara yanıt verdi. 



Yıldırım, okulların yarı yıl tatiliyle ilgili olarak bir soruya "Onu da Milli Eğitim Bakanımız versin" dedi.



ONUN KARNESİNİ BEN VERECEĞİM



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da "Çocuklarımız tatil zamanı tatil yapsın, müzeleri gezsin, kitap okusun" diye konuştu. Yılmaz ayrıca "Bu karne aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmiştir. Eksikliklerimizi görüp ona göre çalışacağız" dedi.  Bir gazetecinin "Sayın Bakan sizin karneniz nasıl?" sorusuna Başbakan Binali Yıldırım, devreye girerek, "Onun karnesini ben vereceğim. Henüz doldurmadım" demesi gülüşmelere yol açtı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Dan  Karne  Esprisi    haber

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