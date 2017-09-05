BAŞBAKAN'DAN ALMANYA TESPİTİ: AKILDAN ZİYADE DUYGULAR ÖN PLANDA!
Başbakan Yıldırım, Almanya'dan yapılan Türkiye karşıtı açıklamaları değerlendirdi. Yıldırım, "Akıldan ziyade duygular ön planda, bu durum ilişkilere zarar veriyor" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, yeni adli yıl açılışı ve Yargıtay Onur Günü dolayısıyla TBMM Havuzlu Bahçe'de verilen kokteylde konuştu.
Almanya'da Merkel ve Schulz'un düellosunda, AB sürecinin durdurulmasına yönelik söylemlerle Türkiye'yi hedef almasına Başbakan Yıldırım'dan farklı bir yorum geldi.
"AKIL DEĞİL DUYGULAR ÖN PLANDA"
Başbakan Yıldırım, "Almanya'da akıldan ziyade duygular ön planda, bu durum ilişkilere zarar veriyor" açıklamasında bulundu.
"KUZEY IRAK'TA REFERANDUM VAHİM BİR HATA"
Yıldırım, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumu için de "Referandum yapılırsa vahim bir hata yapılmış olur." dedi.
"TEK TİP KIYAFET İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Darbecilere tek tip kıyafet giydirilmesi konusundaki soruya da cevap veren Yıldırım, tek tip kıyafet için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
KUZEY KORE'Yİ UYARDI
Başbakan Yıldırım, hidrojen bombası denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore konusunda da "Dünyanın geleceği çılgın davranışlara bırakılmamalı" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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