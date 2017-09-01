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Başbakan'dan Arakan'daki Vahşet İçin BM'ye Çağrı: Ah Vah Etmekten Başka Bir Şey Yap

BAŞBAKAN'DAN ARAKAN'DAKİ VAHŞET İÇİN BM'YE ÇAĞRI: AH VAH ETMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAP

Bayram namazı çıkışı soruları yanıtlayan Başbakan Yıldırım, Arakan'daki vahşeti şiddetle lanetliyorum dedi ve BM'ye sert eleştiride bulundu: Ah vah etmekten başka bir şey yapmalı.

Tarih : 01 Eylül 2017, 09:40
Puan Ver : Başbakan'dan Arakan'daki Vahşet İçin Bm'ye Çağrı: Ah Vah Etmekten Başka Bir Şey Yap(9/10)5

Başbakan Binali Yıldırım bayram namazını Süleymaniye Camii'nde kıldı. Cami çıkışında gazecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Arakan'da yaşanan katliama ilişkin, "Birleşmiş Milletler'in daha aktif olması lazım. Sadece bir araya gelip 'ah vah, ne kadar kötü, yapmayın etmeyin, kınamak' gibi yasak savma kabilinde tedbirleri değil bizatihi bu şiddete, bu katliama sebep olan Myanmar yönetimine daha etkin tedbirler ve müeyyideler getirmesi lazım" diye konuştu.

İşte Başbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Kırgın olanlar, kırgınlıklarını gidersin. Birliğimiz beraberliğimiz artsın. Bu bayramda, sınır güvenliğimiz için mücadele eden ve bu uğurda şehit olan tüm güvenlik birimlerimize, askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi şükranla yad ediyorum.

"BU VAHŞETİ ŞİDDETLE LANETLİYORUZ"

(Arakan Müslümanlarına yapılan zulüm) Uluslararası toplumun daha aktif olması lazım ve bu konuda farklı standardı terk etmesi lazım. Zulüm her tarafta zulümdür. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme rıza göstermek de zulümdür. Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de kendi kapasitesinde, bir yandan insani yardımları yapmaya çalışırken, diğer yandan bu zulmün, katliamın durdurulması ve orada yaşayan dindaşlarımızın üzerindeki bu baskının kaldırılması için gerekli çabaları, girişimleri sürdürmektedir. Bir kez daha insanlık dışı bu katliamı, bu vahşeti şiddetle lanetliyoruz, er geç bunu yapanlar, kanun önünde, insanlık önünde hesabını verecektir.

"BM'NİN DAHA AKTİF OLMASI LAZIM"

Bildiğiniz gibi Arakan'daki bu yaşanan olay, bu katliam yeni değil. Yıllardan beri orada, dini tercihleri dolayısıyla, Müslüman olmaları nedeniyle katledilen kardeşlerimiz var. Zaman zaman olay sakinleşse de bazı zamanlarda, şimdi olduğu gibi şiddet artıyor ve orada masum insanlar ya denizde boğuluyor ya da saldırılar suretiyle hayatları yok olup gidiyor. Bu konuda Birleşmiş Milletler'in daha aktif olması lazım. Sadece bir araya gelip 'ah vah, ne kadar kötü, yapmayın etmeyin, kınamak' gibi yasak savma kabilinde tedbirleri değil bizatihi bu şiddete, bu katliama sebep olan Myanmar yönetimine daha etkin tedbirler ve müeyyideler getirmesi lazım. Aksi halde Birleşmiş Milletler'in güvenirliği sorgulanır hale geldi, daha da güven noktasında bu kurum insanlığın gözünde gittikçe alt sıralara düşecektir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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