Başbakan Binali Yıldırım, Troia Kültür Merkezi'nde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi akademik yılı açılışı ve fahri doktora tevcih töreninde konuştu. Kuzey Irak'taki referandumla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Kendi iktidarlarının devamı için milyonlarca insanı macareya sürüklemekten tereddüt etmediler. Kuzey, doğu, güney kapalı. Suriye de kapalı. Ne yapacak? Çok kısa sürede o insanlar en önce onların karşısına çıkacak." diyerek Barzani'ye sert çıktı.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

"BU ALÇAKLARA GEREKEN CEVABI O GECE VERDİK"

Artık çocukları geçtik torunlara bakıyoruz. Akademik yıl, öğrencilerimize, hocalarımıza hayırlı uğurlu olsun.

Milli, dini duygularımızı istismar eden, kökleri dışarıda olan bir terör örgütü ile bu ülke yüzleşti. Üniversiteyi, yargı camiasını, kolluğu içeriden kuşatarak alçak bir girişim içerisinde bulundular. O gün milliyetçi, vatansever, bayrağını seven bütün unsurları ile, askeri ile polisi ile, savcısı ile hakimi ile, medya mensubu ile, meydanlara inen her biri bir kahraman olan aziz milletin evlatları ile bu alçaklara gereken cevabı o gece verdik.

Bu işin arkasında olanlar şaşkına döndü, nasıl bir tepki vereceğine uzun süre karar veremediler. Yıllardır yatırım yaptıkları bu alçaklar ordusu sonuç alacaktı ama olmadı. Hesap edemedikleri şey aziz Türk milletinin karakteriydi. Bu millet "Çanakkale geçilmez" derken de 15 Temmuz'da "Bu bayrak inmez, bu ezan dinmez" derken de aynı ruhu sergiledi.

"ÇANAKKALE MİLLET İÇİN GEÇİLEN BİR YERDİR"

Çanakkale medeniyetler tarihi bakımından da önemli bir yerdir. Troia çok önemli bir varlığımız. Önümüzdeki yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Troia Yılı ilan etmiştir. Tarihi yarımadaya bakın. O büyük zaferi bizlere miras bırakan ecdadımızın şanına yakışır bir hale getirmek boynumuzun borcuydu ve bunu da yaptık.

Bugün Türkiye, etrafı ateş çemberi olan bir ülke olmasına rağmen istikrarla, kararlılıkla 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlemektedir.

"Çanakkale geçilmez" denmiş ama o düşmada geçilmezdi, dost için denmedi. Çanakkale millet için geçilen bir yerdir.

1 Kasım'dan itibaren İstanbul'a uçuşlar başlıyor, Ankara'ya zaten var. Bugün gelirken de güzel bir terminal olmuş. Onun da kurdelesini kestik.

2023'e gelmeden Çanakkale Köprüsü'nü yollarıyla birlikte açmış olacağız.

"BURADA BU MİKROP TEMİZLENME NOKTASINA GELMİŞ"

Türkiye 3 terör örgütü ile aynı anda mücadele eden tek ülke. Ben rektörümüzü tebrik ediyorum. Burası onların üslendiği önemli merkezlerdendi. Burada bu mikrop temizlenme noktasına gelmiş. Üniversiteler bir ülkenin gelişmesi için vazgeçilmez kurumlardır. Büyük düşünme, detaylara takılmama, geniş vizyon içerisinde öğrenme, üniversitenin vermesi gereken en önemli şey budur.

Bir bakıyorsunuz hiçbir birikimi olmayan bir adamın etrafında profesör olmuş adamlar fırıl fırıl dönüyor. Yarım bıraktığı ekmeği yemek için birbirleri ile kavga ediyorlar. Allah akıl fikir vermiş.

KUZEY IRAK REFERANDUMU: KUZEY, DOĞU, GÜNEY KAPALI, NE YAPACAK?

Kuzey Irak'ta bir referandum oldu. Oradaki Kürtlerin daha iyi şartlarda yaşayacağını kim söylüyor? Irak merkezi hükümetinin karşı çıkmasına, komşu ülkelerin karşı çıkmasına rağmen inatla yapan bu yöneticilerin orada yaşayanları düşündüğünü mü zannediyorsunuz? Kendi iktidarlarının devamı için milyonlarca insanı macareya sürüklemekten tereddüt etmediler. Kuzey, doğu, güney kapalı. Suriye de kapalı. Ne yapacak? Çok kısa sürede o insanlar en önce onların karşısına çıkacak.

"SİVİLLERE BUNUN BEDELİNİ ÖDETMEYECEĞİZ"

Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. Her mezhepten kardeşimizle biriz beraberiz. Irak'ta, Suriye'de yaşayan Kürt, Türkmen, Araplar da bizim komşumuz ancak bir ayrılık ateşini yakanlar, bölgedeki sorunların çözümü için değil, daha da büyümesi için en önemli yanlışı yapanlardır. Bizim derdimiz bununla. Sivillere bunun bedelini ödetmeyeceğiz. Alacağımız tedbir bu yanlışı yapanlara karşı olacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Bugün yine şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifa diliyorum. Son 2 yıldır mücadele sonucu terör örgütü belini doğrultamaz hale gelmiştir. 2 yıl önce, 1 yılda dağa götürdükleri genç sayısı 3 binin üzerindeydi, şu anda bu sayı onun altında. Gençler çıkmaz yolu da geleceği de gördüler.

Geçen yıllarda başlatılan hendek siyaseti sonucu büyük bir tahribat oldu. Değerli gençler, ayrılıkçı söylemlere asla itibar etmeyin. Bölücü, din, mezhep istismarcısı olsun, kim olursa olsun.

AB İLE İLİŞKİLER

Bugün İslam düşmanlığının Avrupa'da ne kadar rağbet gördüğünü hep beraber gördük. Hollanda denedi kaybetti. Almanya denedi kaybetti. Biz AB'den şunu bekliyoruz, gelecek vizyonunuzu belirleyin artık, nereye gitmek istiyorsunuz, kiminle gitmek istiyorsunuz. En çok sizin buna ihtiyacınız var. Türkiye'yi sisteme dahil etmenin en çok Avrupa'ya ihtiyacı var.

Coğrafya kaderdir, biz coğrafyamızı değiştiremeyiz. Ayakta kalmak için yapacağımız şeyler var. Kendi kendimize yeterli hale gelmek.

Bugün bazı şeylere ihtiyacımız oluyor örtülü ambargo uygulanıyor. 1974'te açık ambargo vardı, şimdi örtülü. Bu bir mesajdır; Hiçbir şeye muhtaç olmayacaksın.

LİSEYE GEÇİŞ SİSTEMİ

Bugün mezun olanların sayısı ile üniversitelerimizin kontenjan miktarı aynı. Üniversiteye girişin sınav stresinin azaltılması lazım. Çünkü ihtiyaç yok. Mezun olan sayısı da aynı, üniversitelerin sunduğu kontenjan da aynı. Sorun nerede? Herkes 18 Mart'a gitmek isterse o zaman sorun başlıyor. Onun da yolu, 1 sınava kaderi bağlamak yerine, bütün kademelerde öğrencinin kabiliyetine, başarısına göre hazırlanması. Bunu şimdi TEOG'da yapıyoruz. TEOG neden değişiyor? TEOG'un ne olduğunu bilmeden konuşuyor, koca koca unvanları var. TEOG 8. sınıfın ilk ve ikinci sömestrdeki sınavın sorumlu tutulmasıdır. Öğrencinin kaderini bir sınava bağlamayalım. Ortaokuldaki öğrencinin liseye hazırlanması lazım. Nereye gidecekse ikinci dört yılda şekillenmesi lazım. Yeni uygulama bunu getiriyor. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor. 5-6-7-8. Ayrıca derslerdeki ilgisi ne tarafa gidiyor? Buralar izleniyor, buna belirli bir oranda da katkı yapan yine 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınavın soruları da soru bankasından geliyor. Burada elde edilen sonuç 4 yılın sonucu ile birleştiriliyor bir mezuniyet puanı ortaya çıkıyor, sonuca göre öğrenci yerleştiriliyor.

Kaynak: haberinburada