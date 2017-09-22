BAŞBAKAN'DAN TOPBAŞ İSTİFA ETTİ Mİ SORUSUNA TEK CÜMLELİK CEVAP: KADİR BEY AÇIKLAMA YAPACAK
Başbakan Binali Yıldırım, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile yaptığı toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Başbakan Yıldırım, muhabirin "Kadir Tobaş istifa etti mi?" sorusuna, "Kadir Bey bugün bir açıklama yapacak." diyerek cevap verdi.
"İSTİFA" İDDİASI CHP'DEN GELDİ
İddia CHP İstanbul Millevekili Barış Yarkadaş'tan geldi. Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadir Topbaş, bugün beş dosyasının kendisine rağmen meclisten geçmesi üzerine, çok yakın çevresine 'istifa ettiği'ni açıkladı" dedi.
Topbaş'ın istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiğini, ancak Erdoğan'ın 'Başkan beklesin' dediğini iddia eden Yarkadaş, İBB Başkanı'nın bu gelişmeden sonra '5 Ekim'e kadar bekleyeceğini' söylediğini aktardı.
VETO ETTİĞİ DOSYALAR DEĞİŞİKLİK OLMADAN KABUL EDİLDİ
Topbaş, İBB Meclisi'ni sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle 5 imar dosyasını iade etmişti. Bu dosyalar, bugün İBB Meclisi'nde hiçbir değişiklik yapılmadan kabul edilmişti.
Öte yandan, 3 dönemdir İstanbul'da belediye başkanlığı görevini yapan Topbaş, bir daha aday olmayacağını açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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