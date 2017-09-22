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BAŞBAKAN'IN KADİR BEY AÇIKLAMA YAPACAK SÖZLERİ NE ANLAMA GELİYOR?


Başbakan'ın Kadir Bey Açıklama Yapacak Sözleri Ne Anlama Geliyor?
Tarih : 22 Eylül 2017, 15:10
Puan Ver : Başbakan'ın Kadir Bey Açıklama Yapacak Sözleri Ne Anlama Geliyor?(9/10)5

CHP'li milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa ettiğini iddia etti. İstifa ettiği öne sürülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın bugün bir açıklama yapacağını ise Başbakan Binali Yıldırım duyurdu. Gazetecilerin CHP'li Yarkadaş'ın iddiasını sorduğu Yıldırım, konuyla ilgili detaylı açıklama yapmadı. Tek cümlelik bir cevap veren Başbakan, "Kadir bey açıklama yapacak" demekle yetindi. Başbakan'ın bu sözleri Kadir Topbaş'ın istifasını açıklayacağına yoruldu.

TOPBAŞ 5 İMAR DEĞİŞİKLİĞİ PROJESİNİ İADE ETMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Meclisi'nde temmuz ayında oyçokluğu ile kabul edildiği halde eksikleri olduğu ve ileride Meclis'i sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle 5 imar değişikliği dosyasını iade etmişti.

İADE EDİLEN 5 DOSYA OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Başkan Kadir Topbaş'ın veto ettiği 5 dosya oy çokluğuyla kabul edildi. 5 ilçede, farklı alanlarda imar değişikliği yapıldı.

Oylanan 5 dosya, oy çokluğuyla Meclis'ten geçti. Böylece, Pendik Gökçebeyli Mahallesi'ndeki orman alanı, Beşiktaş Ortaköy'de bin 641 metrekare büyüklüğündeki arazi ve Kartal Soğanlık'taki park alanındaki imar planı değişiklikleri oy çokluğuyla kabul edildi. Sarıyer Zekeriyaköy'deki anaokulu alanı ve Bayrampaşa orta mahaldeki arazilerle ilgili de imar planı değişikliğine gidildi.

Bu gelişme sonrasında Kadir Topbaş'ın istifa ettiği iddia edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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