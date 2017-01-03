

Baş Ağrıları kişiler için oldukça zorlayıcı olabilir ve çalışmak, gündelik aktiviteleri gerçekleştirmek gibi becerilerden alıkoyabilir.



Dünya sağlık Örgütü'ne göre yetişkin nüfusun en az %47'si son 1 yıl içinde en az bir kez baş ağrısı yaşamıştır. Bazı kişiler için baş ağrıları kroniktir, bazılarında ise zaman zaman görülür.



Ağrı, başın bir yanında veya her iki yanında birden ortaya çıkabilir. Başın sol tarafında ağrının çeşitli nedenleri mevcuttur.



Migren ağrıları başın bir tarafında başlayarak orada kalabilirler.



Migrenin esas sebepleri halen tam olarak anlaşılamamış olsa da kan damarlarının önce kasılıp sonra genişledikleri, bu şekilde beynin bir bölgesine fazla kan gitmesine sebep oldukları ve bunun da ağrı ve basınç yaptığı düşünülmektedir.







Bu başın her iki yanında veya sadece sol yanında görülebilir. Alkol, beslenme, stres, yüksek sesler, kokular ve başka birçok tetikleyiciler migrenlerin ortaya çıkmasına yol açabilir.



Küme tipi baş ağrıları genellikle başın bir tarafında görülür, genellikle de peş peşe 2, 3 veya daha fazla kez yaşanırlar.



Bu tip baş ağrıları sigara içenlerde daha sıklıkla ortaya çıkar, ayrıca hava değişiklikleriyle de tetiklenebilirler.



Küme tipi baş ağrıları alerjiyle karıştırılabilir. Küme tipi baş ağrıları genellikle ırsi olarak geçebilmekte veya başa alınan bir darbe sonrasında ortaya çıkabilmektedirler.







Başın sol tarafında ağrının bir diğer nedeni sinüzit olabilir. Sinüzit probleminde sinüs boşluklarının içi tahriş veya enflame olmuştur.



Sigara dumanına maruz kalmak, mevsimsel alerjiler ve diğer solunum yolları hastalıkları bu hastalığa katkıda bulunabilirler.



Sinüzit, birden çok sinüs boşluğunda ortaya çıkabileceği gibi, yüzün veya kafanın sol yanındaki tek bir sinüs boşluğunda da oluşabilir.



Sinüs baş ağrıları genellikle migrenle karıştırılır. Aralarındaki fark migren baş ağrılarında birçok diğer belirtinin de görülmesidir.







Eğer beynin sol yanında bir anevrizma varsa bu durum başın sol tarafında ağrıya yol açabilir.



Genellikle küme tipi veya migren baş ağrısı görülür. Anevrizmalar doğuştan veya çok yüksek tansiyonun sonucu olabilirler.



Bazı vakalarda anevrizmalar çok büyüyene ve patlama aşamasına gelene kadar belirti vermezler.



Bu aşamada baş ağrısı çok şiddetli olacaktır. Anevrizmaya bağlı baş ağrıları ayrıca fiziksel olarak aşırı yorgunluk dönemleri şeklinde belirti verebilir.







kaynak:sabah