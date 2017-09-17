BAŞKENT'TE DÜĞÜN DÖNÜŞÜ FECİ KAZA: AYNI AİLEDEN 5 ÖLÜ!
Ankara'da düğünden dönen ailenin bulunduğu araç, karşı istikametten gelen TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Aracın hurda yığınına döndüğü feci kazada aynı aileden 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ankara'da düğünden dönen aileyi taşıyan otomobilin kontrolden çıkarak TIR'la çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
TIR'LA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Kaza, saat 00.00 sıralarında Polatlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Polatlı ilçesine bağlı Yenimehmetli köyündeki düğünden dönen aileyi taşıyan Nevzat Doğan'ın idaresindeki otomobil, Yunak Köyü Yolu üzerinden Polatlı istikametinde seyrettiği sırada sollama yapmak isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Hızını alamayan otomobil, karşı istikamette seyreden Mehmet Dağcı'nın kullandığı TIR'la kafa kafaya çarpıştı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE HURDA YIĞININA DÖNDÜ
Çarpışmanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobildeki yolculardan baba Bayram Günay, anne Aynur Günay ile çocukları Baran ve Mehmet Günay hayatını kaybetti. Ümit Günay ağır yaralanırken sürücü Nevzat Doğan yaralandı.
KAZAZEDE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu ağır olan Ümit Günay'ı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Nevzat Doğan'ı da Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ümit Günay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı gerekli çalışmaların ardından cenazeler, Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı haber alarak gelen cenaze yakınları, hastane önünde sinir krizleri geçirdi.
Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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