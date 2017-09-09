BAYKUŞ İLE SAKANIN ARKADAŞLIĞI GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI
Yırtıcı bir kuş olarak bilinen baykuşun saka kuşu ile olan dostluğu izleyenlerin içini sıttı.
Baykuş geniş kanatları ve yırtıcı bir etçil olmasıyla bilinir. Ancak Saka kuşunun başına oturmasına hatta debelenmesine izin veren, sabır gösteren bu baykuş görenleri şaşkına çevirdi.
SABRIYLA ŞAŞIRTTI
Baykuşun sabırlı tavırları, hatta kafasının üstünde zıplayan sakadan hiç rahatsız olmaması belki de baykuşları çok yanlış tanıdığımızın kanıtı oldu. Bu dostane görüntüler izleyenin içini ısıtıyor..
Kaynak: haberinburada
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