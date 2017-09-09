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Baykuş İle Sakanın Arkadaşlığı Görenleri Şaşırttı

BAYKUŞ İLE SAKANIN ARKADAŞLIĞI GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Yırtıcı bir kuş olarak bilinen baykuşun saka kuşu ile olan dostluğu izleyenlerin içini sıttı.

Tarih : 09 Eylül 2017, 14:40
Puan Ver : Baykuş İle Sakanın Arkadaşlığı Görenleri Şaşırttı(7/10)3

Baykuş geniş kanatları ve yırtıcı bir etçil olmasıyla bilinir. Ancak Saka kuşunun başına oturmasına hatta debelenmesine izin veren, sabır gösteren bu baykuş görenleri şaşkına çevirdi.

SABRIYLA ŞAŞIRTTI

Baykuşun sabırlı tavırları, hatta kafasının üstünde zıplayan sakadan hiç rahatsız olmaması belki de baykuşları çok yanlış tanıdığımızın kanıtı oldu. Bu dostane görüntüler izleyenin içini ısıtıyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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