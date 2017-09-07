BAYRAM BİTTİ AMA OTOGARLARDA YOĞUNLUK BİTMEDİ
Bayram tatilinin bitmesinin üzerinden üç gün geçti ancak otogarlar rahat bir nefes alamadı. Tatili fırsat bilerek şehir dışına çıkan İstanbullular yavaş yavaş şehre geri dönmeye başladı.
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na şehir dışından gelen otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu. Otogar dışından başlayan otobüs trafiğini düzenlemek için polis ekipleri de seferber oldu.
"BOŞ KOLTUĞUMUZ YOK"
Özel bir firmada şoförlük yapan Ahmet Tekin "Bayramın bitmesinden sonra yoğunluğumuz arttı. Boş koltuğumuz yok. İnsanlar yavaş yavaş geri dönüyor. Yoğunluğunun hafta sonuna kadar sürmesini bekliyoruz" dedi.
"OTOGARA GİREMEDİK"
Yoğun trafiğin ardından otobüsten inen vatandaşlar ise bavullarıyla metrolara yöneldi. Manisa'dan geldiğini söyleyen Mustafa Kayatürk "Yollar boş olur diye bayram tatilinden sonra yola çıktım. Ancak otogarlar doluydu.
Yollarda da yer yer trafikler vardı. İstanbul'a geldiğimizde otogara giremedik. Bazı yolcular trafik başladığında indi otobüsten" dedi. Kaynak: Hürriyet
Kaynak: haberinburada
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