Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine giden İstanbullular geri dönmeye başladı. Trafik yoğunluğuna takılmak istemeyen vatandaşlar için işte alternatif yollar....

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek tatile çıkan vatandaşlar, tatilin bitmesine iki gün kala geri dönmeye başladılar. Bayram nedeniyle boşalan İstanbul'da trafik durumu rahatlamışken, geri dönecek olan vatandaşlar bayram dönüşü trafik durumunu merak ediyor. Peki, bayram dönüşü trafik durumu nedir? Trafik yoğunluğu ne durumda? Alternatif yollar neresi?

BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİK DURUMU

Bayram tatilinin başlangıç tarihi olan 26 Ağustos'ta İstanbul'da trafik durumu İBB verilerine göre yüzde 8 olarak görülmüştü. Tatilin bitmesine iki gün kala, dün trafik yoğunluğu yüzde 36 olurken, bugün ise yüzde 35 olarak görülüyor.İŞTE ALTERNATİF YOLLAR

Kurban Bayramı dolayısıyla 10 günlük tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların İstanbul'a dönüşleri devam ediyor. Tatilcilerin dönmeye başlaması sebebiyle trafik durumu seyrini değiştirmeye başladı. Bayram dönüşü trafik yoğunluğuna takılmak istemeyen vatandaşlar alternatif yolları araştırıyor. İşte trafik çilesini yaşamak istemeyenler için alternatif yollar;

Bayram dönüşü trafiğine takılmamak için İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerini tercih edebilirsiniz. Trafik yoğunluğunun sık yaşandığı İstanbul yolunda bu çileden kurtulmak için arabalı feribot seferleri işinizi kolaylaştıracak. Bursa, Bandırma ve Yalova gibi İDO hattını kulanarak trafiğe takılmadan geri dönüş sağlayabilirsiniz.

Onun haricinde tercih edebileceğiniz diğer noktalardan biri ise Osmangazi Köprüsü. Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri 1. sınıf araçlar için 65.65 TL, 2. sınıf araçlar için 105.05 TL, 3. sınıf araçlar için 124.70 TL, 4. sınıf araçlar için 165.40 TL, 5. sınıf araçlar için 208.75 TL ve 6. sınıf araçlar için 45.95 TL'dir.FERİBOTLA YOLCULUKLAR NE KADAR SÜRÜYOR?

Geri dönüşlerini feribotla yapmak isteyen İstanbullular için feribotla yolculuk ne kadar sürüyor?

İşte İDO sefer saatleri;

BOLU'DA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı tatilinin bitmesine 2 gün kala dönüş için yola çıkanlar, TEM yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu.

10 günlük bayram tatilini memleketlerinde geçirip dönüşü son güne bırakmak istemeyen tatilciler bayramın 3'üncü günü yola çıktı. Tatilciler, TEM'in Bolu kesiminde İstanbul yönünde yoğunluk oluşmasına neden oldu. Özellikle TEM'in Gerede, Yeniçağa, Çaydurt ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde yoğun trafik oluştu.İstanbul yönündeki araç yoğunluğuna rağmen trafikte aksama meydana gelmedi. Sürücüler İstanbul yönüne doğru sorunsuz yola devam etti. İstanbul yönünde oluşan yoğunluğun aksine Ankara yönünde trafik normalin altında kaldı. Tatilciler güzergahtaki dinlenme tesislerinde de yoğunluk oluşturdu.

TEM'de dönüş yoğunluğunun başlamasıyla önlemler de artırıldı. Özellikle Bolu Dağı geçişinde sürücüler elektronik tabelalar ile hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Sürücüler ayrıca Bolu Dağı Tüneli'nden geçerken de radyo frekansından bağlanan otomatik ses kaydıyla emniyet kemerlerini takmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

KAPIKULE'DE YOĞUNLUK YENİDEN BAŞLADI

Bayramın ilk iki gününü memleketlerinde geçiren ve izin sürelerinin sona ermesiyle dönüş yolculuğuna başlayan Türk vatandaşlarının oluşturduğu trafik, bayramın üçüncü gününde arttı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için bekleyen araçlar yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bu arada sınır kapısı dışındaki kuyruğun yanı sıra gümrük sahasının içerisinde de yoğunluk gözlendi.

Almanya'ya dönen Fatma Karazehir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık izinlerinin Kurban Bayramı'na denk geldiğini söyledi. Bayramı memlekette geçirmenin güzel olduğunu belirten Karazehir, "Yıllık iznimiz yıllardır bayrama denk gelmiyordu. Neredeyse 30 yıldır ilk kez bayram yaptığımızı anladık. Gurbette bayram memleketteki gibi olmuyor. Bayramımız çok güzel geçti." diye konuştu.

Avusturya'ya dönen Rahman Yalçın da bayram günü memleketten ayrıldığı için üzüldüğünü ifade etti. Kurban kestiğini ve bayram ziyaretlerinde bulunduğunu anlatan Yalçın, "Büyüklerimiz burada kalıyor biz gidiyor. Bu bize büyük bir üzüntü veriyor." dedi.

Almanya'ya dönen Mithat Yalçın da yıllık izinlerini Türkiye'de geçirdiğini aktardı. Kurban Bayramı'nın güzel geçtiğini dile getiren Yalçın, "Büyüklerimiz ziyaret ettik, kurbanımızı kestik şimdi dönüş yolundayız. Kurban Bayramını memleketimizde geçirdiğimiz için ayrı bir mutluyuz." şeklinde konuştu.

Bu arada Kapıkule'deki çıkış yoğunluğuna yarın yurt dışında tatillerini geçirenlerin dönüşleri de eklenecek.

Gece yarısından sonra Kapıkule'de hem çıkış hem de giriş yoğunluğunun yaşanması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada