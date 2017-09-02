İstanbul Bahçelievler'de, kahvaltıda tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü.

KAHVALTI ESNASINDA DEHŞET YAŞANDI

Olay, Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Sıraevler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.D. kahvaltı sırasında eşiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada K.D. (33), eşi E.D.'yi (30) bıçaklayarak öldürdü.

ÜZERİNDE KARISININ KANIYLA TESLİM OLMAYA GİTTİ

Olayın ardından evden çıkan K.D. üstündeki kanlı elbiselerle polise teslim oldu. Üzerindeki kanlarla sokağa çıkan şahıs daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Kaynak: haberinburada