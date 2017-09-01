BAYRAM NAMAZINI KILAN İSTANBULLULAR, KURBAN KESİM MERKEZLERİNE AKIN ETTİ
Kurban Bayramı'nın 1.gününde bayram namazını kılan İstanbullular, kurban kesim merkezlerine ve çevresine akın etti. Alan önünde uzun kuyruklar oluştu.
Kurban Bayramı'nın 1.gününde İstanbullu'lar kurban kesim merkezlerini doldurdu. 600 çadırlık Sultangazi'deki İstanbul'un en büyük kurban satış merkezi de yoğunluktan nasibini aldı. Bayram namazının ardından alana gelen vatandaşlar, kesim merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
BAZI BÖLGELERDE KAÇAK KESİMLER VARDI
İstanbul'da yine bazı yerlerde kaçak kesimler vardı. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar kurbanlıklarını evin bahçelerinde , yeşillik alanlarda, oto yıkamacılarda ve parklarda kesti. İstanbul'un bazı semtlerinde yeşillik alanlarda kesilen kurbanlıklar aynı alanda etler parçalara ayrıldı. Sultangazi'de bazı kişiler boş arazide kurbanlarını Sabah erken saatlerinde kesmeye başladı. Başakşehir Şahintepesi'nde de aynı manzara vardı. Kimi vatandaşlar boş arazide kurban keserken kimisi de kurbanlarını kesmeye hazırlanıyordu. Esenyurt'ta da benzer görüntüler kameraya yansıdı.OTO YIKAMACILARDA DA KURBAN KESTİLER
Şişli'de de bayram namazı sonrası bazı vatandaşlar kurbanlık hayvanlarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesimhaneler yerine bazı bölgelerdeki oto yıkamacılar ve açık alanları tercih etti. Sabah saatlerinde kurbanlıkları oto yıkama dükkanlarına getirenler kesimi buralarda yaptı.
ÇOCUKLARIN GÖZLERİ ÖNÜNDE KESİM
Çocukların da bulunduğu alanda kurbanlıkları güçlükle yere yatıranlar çocukların gözleri önünde kesim kaptı.
PARK KASABA DÖNDÜ
Kağıthane'de de bazı vatandaşlar kestikleri kurbanlıkların etlerini parçalamak için parkları tercih etti. Bir kişinin de eti parkta bulunan spor aletine asarak parçaladığ görüldü. Yine Kağıthane'de bir kişinin evinin bahçesinde kestiği kurbanı iş makinesine bağlayarak temizlemesi dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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