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BAYRAM ŞEKERİ 1.5 YAŞINDAKİ ENES'İ CANINDAN ETTİ


Bayram şekeri 1.5 yaşındaki Enes'i canından etti
Tarih : 05 Eylül 2017, 15:00
Puan Ver : Bayram Şekeri 1.5 Yaşındaki Enes'i Canından Etti(10/10)6

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 1,5 yaşındaki Enes Çalışkan, yediği bayram şekerinin nefes borusunu tıkaması sonucu yaşamını yitirdi.

ŞEKER NEFES BORUSUNA KAÇTI

Olay, Erzincan'a 180 kilometre uzaklıktaki Otlukbeli ilçesinde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İlçede yaşayan Muhlis Çalışkan'ın 3 çocuğundan en küçüğü olan 1,5 yaşındaki Enes Çalışkan, bayramda topladığı şekeri yemek istedi. Bu sırada şeker küçük çocuğun nefes borusuna kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Çocuğun nefes alamadığını gören yakınları müdahale ederken, durumun devam etmesi üzerine Otlukbeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Enes Çalışkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çalışkan yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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