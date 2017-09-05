BAYRAM ŞEKERİ 1.5 YAŞINDAKİ ENES'İ CANINDAN ETTİ
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 1,5 yaşındaki Enes Çalışkan, yediği bayram şekerinin nefes borusunu tıkaması sonucu yaşamını yitirdi.
ŞEKER NEFES BORUSUNA KAÇTI
Olay, Erzincan'a 180 kilometre uzaklıktaki Otlukbeli ilçesinde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İlçede yaşayan Muhlis Çalışkan'ın 3 çocuğundan en küçüğü olan 1,5 yaşındaki Enes Çalışkan, bayramda topladığı şekeri yemek istedi. Bu sırada şeker küçük çocuğun nefes borusuna kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI
Çocuğun nefes alamadığını gören yakınları müdahale ederken, durumun devam etmesi üzerine Otlukbeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Enes Çalışkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çalışkan yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek.
Kaynak: haberinburada
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