Bayramda yakınlarına sürpriz yapmak için yola çıkan aile feci kazada yok oldu.

SÜRPRİZ YAPACAKLARDI, OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

Hasan Basri Gedik (57) yönetimindeki 34 LRZ 97 plakalı otomobil, Amasya - Turhal karayolu Yeşilöz köyü mevkiinde kontrolde çıkarak yaklaşık 10 metreden şarampole devrildi.

ARAÇTAKİ 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü ile araçtaki Rabia (20) ve Zehra Gedik (55), Ahmet ile Fatma Al olay yerinde hayatını kaybetti.

YAKINLARI KAZAYI JANDARMADAN ÖĞRENDİ

Hasan Basri Gedik ile Ahmet Al'ın çalan telefonlarına güvenlik güçleri cevap verdi. Kazayı duyan yakınları olay yerine geldi. Cenazeleri görmek için feryat edenleri güvenlik güçleri sakinleştirmeye çalıştı.

Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: haberinburada