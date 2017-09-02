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Bayram Tatilinin 8 Gününde Trafik Kazalarında Bilanço Ağır: 77 Ölü, 381 Yaralı

BAYRAM TATİLİNİN 8 GÜNÜNDE TRAFİK KAZALARINDA BİLANÇO AĞIR: 77 ÖLÜ, 381 YARALI

10 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 8 gününde bütün uyarılara rağmen yurt genelinde meydana toplam 127 kazada, 77 kişi öldü, 381 kişi de yaralandı.

Tarih : 02 Eylül 2017, 19:30
Puan Ver : Bayram Tatilinin 8 Gününde Trafik Kazalarında Bilanço Ağır: 77 Ölü, 381 Yaralı(6/10)2

10 günlük Kurban Bayramı tatilinde, yapılan uyarı ve alınan tüm önlemlere rağmen yollar kan gölüne döndü.

TATİLİN İLK 8 GÜNÜNDE 77 KİŞİ ÖLDÜ

25 Ağustos Cuma günü mesainin sona erdiği saat 18.00'den, bayramın ikinci günü olan 2 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'ya kadar toplam 127 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 77 kişi öldü, 381 kişi de yaralandı.

Kazalarda gün gün bilanço şöyle oluştu:

25 Ağustos Cuma günü saat 18.00'den sonra Bolu'da 2, Edirne, Sakarya, Konya ve Muğla'da meydana gelen toplam 6 kazada, 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

26 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul, Bolu ve Konya'da 2'şer, Aydın, Niğde, Kırıkkale, Çorum, Kocaeli, Gaziantep ve Isparta'da 13 kaza oldu. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı.

27 Ağustos Pazar günü ise 13 kaza meydana geldi. 2'si Siirt'te, Çorum, Sakarya, Antalya, Yalova, Kilis, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Manisa, Gaziantep, İzmir'deki kazalarda, 6 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.28 Ağustos Pazartesi günü, 2'si Çorum, Bartın, Zonguldak, Denizli, Sakarya, Gaziantep, Kırıkkale, Burdur, Aksaray ve İstanbul'da meydana gelen 11 ayrı kazada, 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.29 Ağustos Salı günü ise Kocaeli'de 3, Bartın, Antalya, Tekirdağ, Rize, İzmir, Kayseri, Karabük, Samsun, Trabzon, Niğde ve Bolu'da toplam 14 kaza oldu, 12 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.30 Ağustos Çarşamba günü Kastamonu ve Tokat'ta 2'şer, Aydın, Bursa, Şanlıurfa, Edirne, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Denizli, Manisa, Bilecik, Samsun, Adıyaman, Gaziantep, Konya ve İstanbul'da meydana gelen toplam 19 kazada, 10 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

ÖLÜMLÜ KAZALARIN EN ÇOK YAŞANDIĞI GÜN

Arife günü olan 31 Ağustos Perşembe günü ise ölümlü kazanın en çok yaşandığı gün oldu. Samsun'da 3, Karabük, Bursa, Sakarya, Çorum, İzmir ve Kocaeli'de 2'şer, Sivas, Adana, Gaziantep, Elazığ, Amasya, Trabzon, Kayseri, Ordu, Aydın, Konya, Karaman, Adıyaman, İstanbul ve Şanlıurfa'da meydana gelen 29 kazada, 15 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.

BAYRAM DA KAZALAR YAŞANDI

Kurban Bayramı'nın 1'inci günü olan 1 Eylül Cuma günü, Samsun, Bolu ve Gaziantep'te 2'şer, Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Burdur, İzmir, Aksaray ve Adıyaman'da meydana gelen toplam 16 kazada, 7 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.Kurban Bayramı'nın 2'nci günü olan 2 Eylül Cumartesi günü, Şanlıurfa, Antalya, Tekirdağ, Karaman, Sakarya ve Malatya'da meydana gelen 7 kazada, 7 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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