10 günlük Kurban Bayramı tatilinde, yapılan uyarı ve alınan tüm önlemlere rağmen trafik kazalarında bilanço yine ağır oldu. 25 Ağustos Cuma günü mesainin sona erdiği saat 18.00'den, bayramın üçüncü günü olan 3 Eylül Pazar günü saat 16.00 sıralarına kadar toplam 142 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 98 kişi öldü, 423 kişi de yaralandı.

Kazalarda gün gün bilanço şöyle oluştu:

25 AĞUSTOS

25 Ağustos Cuma günü Saat 18.00'den sonra Bolu'da 2, Edirne, Sakarya, Konya ve Muğla'da meydana gelen toplam 6 kazada, 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

26 AĞUSTOS

26 Ağustos İstanbul, Bolu ve Konya'da 2'şer, Aydın, Niğde, Kırıkkale, Çorum, Kocaeli, Gaziantep ve Isparta'da 13 kaza oldu. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı.

27 AĞUSTOS

27 Ağustos Pazar günü ise 13 kaza meydana geldi. 2'si Siirt'te, Çorum, Sakarya, Antalya, Yalova, Kilis, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Manisa, Gaziantep, İzmir'deki kazalarda, 6 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.

28 AĞUSTOS

28 Ağustos Pazartesi günü, 2'si Çorum, Bartın, Zonguldak, Denizli, Sakarya, Gaziantep, Kırıkkale, Burdur, Aksaray ve İstanbul'da meydana gelen 11 ayrı kazada, 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

29 AĞUSTOS

29 Ağustos Salı günü ise Kocaeli'de 3, Bartın, Antalya, Tekirdağ, Rize, İzmir, Kayseri, Karabük, Samsun, Trabzon, Niğde ve Bolu'da toplam 14 kaza oldu, 12 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

30 AĞUSTOS

30 Ağustos Çarşamba günü Kastamonu ve Tokat'ta 2'şer, Aydın, Bursa, Şanlıurfa, Edirne, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Denizli, Manisa, Bilecik, Samsun, Adıyaman, Gaziantep, Konya ve İstanbul'da meydana gelen toplam 19 kazada, 10 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

ARİFE GÜNÜ

Arife günü olan 31 Ağustos Perşembe günü Samsun'da 3, Karabük, Bursa, Sakarya, Çorum, İzmir ve Kocaeli'de 2'şer, Sivas, Adana, Gaziantep, Elazığ, Amasya, Trabzon, Kayseri, Ordu, Aydın, Konya, Karaman, Adıyaman, İstanbul ve Şanlıurfa'da meydana gelen 29 kazada, 15 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ

Kurban Bayramı'nın 1'inci günü olan 1 Eylül Cuma günü, Samsun, Bolu ve Gaziantep'te 2'şer, Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Burdur, İzmir, Aksaray ve Adıyaman'da meydana gelen toplam 16 kazada, 7 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ

Kurban Bayramı'nın 2'nci günü olan 2 Eylül Cumartesi günü, Şanlıurfa, Antalya, Tekirdağ, Karaman, Sakarya, Amasya, Balıkesir ve Malatya'da meydana gelen 9 kazada, 16 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ

Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü olan 3 Eylül Pazar günü saat 16.00 sıralarına kadar, Mardin, Tokat, Adıyaman (2), Edirne (2), Düzce, Isparta, Kayseri, Konya, Sinop, Ağrı ve Aydın'da meydana gelen 13 kazada, 12 kişi öldü, 39 kişi de yaralandı.

Kaynak: haberinburada