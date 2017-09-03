BAYRAM TATİLİNİN 9 GÜNÜNDE KAZALARDA BİLANÇO AĞIR: 98 ÖLÜ, 423 YARALI
10 günlük Kurban Bayramı tatilinde, yapılan uyarı ve alınan tüm önlemlere rağmen trafik kazalarında bilanço yine ağır oldu. 25 Ağustos Cuma günü mesainin sona erdiği saat 18.00'den, bayramın üçüncü günü olan 3 Eylül Pazar günü saat 16.00 sıralarına kadar toplam 142 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 98 kişi öldü, 423 kişi de yaralandı.
Kazalarda gün gün bilanço şöyle oluştu:
25 AĞUSTOS
25 Ağustos Cuma günü Saat 18.00'den sonra Bolu'da 2, Edirne, Sakarya, Konya ve Muğla'da meydana gelen toplam 6 kazada, 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.
26 AĞUSTOS
26 Ağustos İstanbul, Bolu ve Konya'da 2'şer, Aydın, Niğde, Kırıkkale, Çorum, Kocaeli, Gaziantep ve Isparta'da 13 kaza oldu. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı.
27 AĞUSTOS
27 Ağustos Pazar günü ise 13 kaza meydana geldi. 2'si Siirt'te, Çorum, Sakarya, Antalya, Yalova, Kilis, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Manisa, Gaziantep, İzmir'deki kazalarda, 6 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.
28 AĞUSTOS
28 Ağustos Pazartesi günü, 2'si Çorum, Bartın, Zonguldak, Denizli, Sakarya, Gaziantep, Kırıkkale, Burdur, Aksaray ve İstanbul'da meydana gelen 11 ayrı kazada, 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.
29 AĞUSTOS
29 Ağustos Salı günü ise Kocaeli'de 3, Bartın, Antalya, Tekirdağ, Rize, İzmir, Kayseri, Karabük, Samsun, Trabzon, Niğde ve Bolu'da toplam 14 kaza oldu, 12 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.
30 AĞUSTOS
30 Ağustos Çarşamba günü Kastamonu ve Tokat'ta 2'şer, Aydın, Bursa, Şanlıurfa, Edirne, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Denizli, Manisa, Bilecik, Samsun, Adıyaman, Gaziantep, Konya ve İstanbul'da meydana gelen toplam 19 kazada, 10 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.
ARİFE GÜNÜ
Arife günü olan 31 Ağustos Perşembe günü Samsun'da 3, Karabük, Bursa, Sakarya, Çorum, İzmir ve Kocaeli'de 2'şer, Sivas, Adana, Gaziantep, Elazığ, Amasya, Trabzon, Kayseri, Ordu, Aydın, Konya, Karaman, Adıyaman, İstanbul ve Şanlıurfa'da meydana gelen 29 kazada, 15 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.
BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ
Kurban Bayramı'nın 1'inci günü olan 1 Eylül Cuma günü, Samsun, Bolu ve Gaziantep'te 2'şer, Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Burdur, İzmir, Aksaray ve Adıyaman'da meydana gelen toplam 16 kazada, 7 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.
BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ
Kurban Bayramı'nın 2'nci günü olan 2 Eylül Cumartesi günü, Şanlıurfa, Antalya, Tekirdağ, Karaman, Sakarya, Amasya, Balıkesir ve Malatya'da meydana gelen 9 kazada, 16 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.
BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ
Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü olan 3 Eylül Pazar günü saat 16.00 sıralarına kadar, Mardin, Tokat, Adıyaman (2), Edirne (2), Düzce, Isparta, Kayseri, Konya, Sinop, Ağrı ve Aydın'da meydana gelen 13 kazada, 12 kişi öldü, 39 kişi de yaralandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar