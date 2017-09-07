Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç yetiştiricilerin aylar öncesinden gerçekleştirdiği hazırlık sayesinde bayramda ihtiyaçtan fazla kurbanlığın olduğunu ve tüketicilerin sıkıntı yaşamadığını söyledi.900 BİN BÜYÜKBAŞ SATILDI

Bu yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin büyükbaş kurbanlığın pazarlara girdiğini ve 900 bine yakınının satıldığını belirten Bülent Tunç, "Büyükbaş kurbanlıkların satışı beklediğimiz doğrultuda oldu. Hemen hemen geçen seneki fiyatlardan satılan kurbanlıklar, bazı yerlerde hayvanın cinsine göre daha düşük fiyatlardan bile verildi. Bayramdan önce büyükbaş kurbanlığın canlı kilogram fiyatlarına 18-20 lira demiştik, ortalama 18 lira civarında rakamlara satış yapıldı." dedi.

Tunç, Et ve Süt Kurumunun (ESK) satılmayan kurbanlıkları alacağı yönündeki açıklamasının, yetiştiricileri mutlu ettiğini aktararak, "Buna karşın kurumun alım fiyatından üreticiler çok memnun değil. ESK normal fiyatından alıyor ama hiç alım yapmasa daha kötü olurdu. Yetiştiricilerin ellerinde kalan kurbanlıkları memleketlerine götürmeleri yerine burada kestirmeleri menfaatlerine olan bir şey." diye konuştu.

TATİL SÜRESİ KURBANLIK SATIŞLARINI DÜŞÜRDÜ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik ise bu sene bayram tatilinin uzun olmasından dolayı bazı vatandaşların tatile gittiğini, küçükbaş kurban satışlarının geçen seneye göre yaklaşık yüzde 30 düşerek 2 milyon 200 bin civarında kaldığını bildirdi.

Kurbanlık hayvanların değerinden daha düşük fiyata satıldığını anlatan Çelik, "Bu yıl küçükbaş kurbanlıkların canlı kilogramının 18-19 liradan satılmasını öngörmüştük fakat ortalama 17 liraya düştüğünü görüyoruz. Bu da yetiştiricinin beklentisini karşılamadı." değerlendirmesinde bulundu.

ESK ELDE KALAN KURBANLIKLARI ALIYOR

Öte yandan, ESK tarafından yetiştiricilerin ellerinde kalan kurbanlıklar belirlenen fiyatlardan satın alınıyor. ESK'den yapılan duyuruda, Türkiye genelinde yetiştiricilerin Kurban Bayramı dolayısıyla pazarlara getirdiği ancak satamadığı hayvanlarını değerinin altında vermelerini önlemek, geri dönüş sürecindeki mali giderlerin önüne geçmek için kurumun kurbanlık hayvanları canlı olarak alacağı belirtildi.

Kaynak: haberinburada