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Bayramda Aile Faciası! Eşini Av Tüfeğiyle Öldürüp İntihar Etti

BAYRAMDA AİLE FACİASI! EŞİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 37 yaşındaki Ercan Subakan, çalıştığı çiftlikte av tüfeğiyle eşi 36 yaşındaki Nihal Subakan'ı öldürüp intihar etti.

Tarih : 01 Eylül 2017, 21:20
Puan Ver : Bayramda Aile Faciası! Eşini Av Tüfeğiyle Öldürüp İntihar Etti(8/10)4

Aydın, bayram sabahına cinayetle uyandı. Av tüfeğiyle eşini öldüren adam sonra da kendi kafasına sıktı.

KAPIDA SÜT GÜĞÜMLERİNİ GÖREMEYİNCE ŞÜPHELENDİ

Kuyucak'ın kırsal Yamalak Mahallesi'ndeki Necati Soysal'a ait çiftliğe bugün sabah saatlerinde sağılan sütleri toplamaya giden kooperatif personeli, kapıda güğümlerin olmadığını fark etti. Bunun üzerine durumu çiftlik sahibi Soysal'a bildirdi.

KARI-KOCAYI KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Bir terslik olduğunu düşünerek, kontrol etmeleri için çiftliğe gelen Soysal'ın torunları Burçin ve Orçun Soysal, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Çiftlik çalışanı Ercan Subakan ve eşi Nihal Subakan'ı kanlar içinde yerde yatarken gören Burçin ve Orçun Soysal, durumu jandarmaya bildirdi.

ÖNCE EŞİNİ VURDU SONRA İNTİHAR ETTİ

Olay yarine gelen jandarma ekipleri ve savcının yaptığı incelemede, Ercan Subakan'ın son zamanlarda aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu ileri sürülen eşini öldürdükten sonra aynı av tüfeğiyle intihar ettiği anlaşıldı.

CENAZELER ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Subakan çiftinin cesetleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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