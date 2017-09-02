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Bayramda tatile gidemeyen İstanbullular soluğu Belgrad Ormanı'nda aldı

BAYRAMDA TATİLE GİDEMEYEN İSTANBULLULAR SOLUĞU BELGRAD ORMANI'NDA ALDI

Bayramın ikinci günü tatile gidemeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti.

Tarih : 02 Eylül 2017, 17:40
Puan Ver : Bayramda Tatile Gidemeyen İstanbullular Soluğu Belgrad Ormanı'nda Aldı(7/10)3

Bayramın ikinci günü tatile gidemeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti. İlk gün kurbanını kesen vatandaşlar ikinci gün mangala koştu.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul'da kalan vatandaşların adresi Belgrad Ormanı oldu. Ormanın giriş kapısında uzun araç kuyrukları oluştu. Yarım saatlik bekleyişin ardından orman kapısından giren vatandaşlar gün boyu bayram tatilinin tadını çıkardı. İstanbul'da kalıp Belgrad Ormanına gelen vatandaşlar çeşitli aktivitelerle keyif yapmanın yollarını aradı. Kurban kesenler mangallarını yaktı, gençler voleybol oynadı, anneler çocuklarıyla vakit geçirdi. Kimisi ise hamak kurup gün boyu ormanın tadını çıkardı.

"YARIM SAATTİR İÇERİ GİRMEK İÇİN BEKLİYORUZ"

Belgrad Ormanı girişinde araç kuyruğunda bekleyen vatandaşlardan Tan Altıkan, "Piknik yapacağız, mangal yapacağız. İstanbul'un trafiğinden kaçtık. Trafikten korktuğumuz için İstanbul dışına çıkamadık. Yarım saattir içeri girmek için bekliyoruz" dedi.

"ŞEHİRDEN KAÇAMAYANLARDANIZ BİZ"

Orman kapısında araç kuyruğunda bekleyen vatandaşlardan Muhammed İngeç, "Bayramın ilk günü ailemizle beraberdik, yorulduk. Şehirden kaçmayanlardanız biz. İstanbul içinde park alanlarında ailemizle çocuklarımızla değerlendireceğiz. Akraba ziyaretleri derken bu şekilde geçiyor. 15 dakikadır bekliyoruz. İstanbul içindekilerin gidebilecekleri çok fazla seçenek yok. İlk seçeneklerden biri Belgrad Ormanı. Gerek doğa yapısıyla, gerek içerideki hizmet anlayışıyla çok iyi bir çalışma yapılmış" dedi.

"İSTANBUL'UN EN KEYİFLİ ANLARI ŞU ANLAR"

Kurbanlık hayvanını kestikten sonra bayramın ikinci günü ailesiyle Belgrad Ormanında mangal yapmaya gelen vatandaşlardan Mehmet Masum Akıncı, bayramın güzel geçtiğini söyleyerek, "Sabah erkenden geldik buraya. Çayımızı demledik, kahvaltımızı yaptık. İkinci çayımızı yapacağız. Ondan sonra mangal yapacağız. İstanbul'un en keyifli anları şu anlar. Malum İstanbul boşalıyor, herkes memleketine gidiyor. Biz de bu şekilde değerlendirelim dedik" şeklinde konuştu.

"HUZURU KISA BİR SÜRE İÇİN BURADA BULUYORUZ"

Çocuğunu salıncaktan sallayan Gül Çakır, "Burası çok güzel. İstanbul'un karmaşasından uzak. Trafik de çok yoğun değildi, İstanbul boşalmış herhalde. Çok rahat geldik. Burası çocuklar için de ideal. Sessiz, sakin, biz de dinleniyoruz. Mangal yakacağız, kahvemizi, çayımızı içeceğiz. Sohbet edeceğiz, ip atlayacağız, top oynayacağız. Çocukları eğlendireceğiz, biz de dinleneceğiz bu arada. Huzuru kısa bir süre için burada buluyoruz, sonra bitiyor tabi" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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