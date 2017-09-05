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Bayramın Acı Bilançosu: 164 Kaza, 114 Ölü, 503 Yaralı

BAYRAMIN ACI BİLANÇOSU: 164 KAZA, 114 ÖLÜ, 503 YARALI

Tüm uyarılara ve önlemlere rağmen 10 günlük bayram tatilinde 164 kaza oldu. Bu kazalarda 114 kişi hayatını kaybederken, 503 kişi yaralandı.

Tarih : 05 Eylül 2017, 09:40
Puan Ver : Bayramın Acı Bilançosu: 164 Kaza, 114 Ölü, 503 Yaralı(10/10)6

10 günlük bayram tatili yine ardında kanlı bir bilanço bırakarak sona erdi. Alınan önlemlere ve kontrollere rağmen tatil boyunca aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 164 trafik kazasında toplam 114 kişi yaşamını yitirirken, 503 kişi yaralanarak hastanelik oldu. Sadece bayramın dördüncü gününde 18 kaza oldu, bu kazalarda 14 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

İzmir'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği Otomobil ağaca çarptıktan sonra takla atarak 20 metre yükseklikten yan yola düştü. Hurdaya dönen araçta Ufuk Uysal (26) öldü, 3 kişi yaralandı.

YİNE CANLAR GİTTİ

Kütahya Gediz'de İlham Aydoğdu yönetimindeki otomobil, Mehmet Ali Aşık'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Aydoğdu'nun aracında bulunan Fatma Aydoğdu öldü, 4 kişi yaralandı. Balıkesir'de Ramazan Bıçak yönetimindeki otomobil, Melih Sevigen idaresindeki araçla çarpıştı. Ramazan Bıçak öldü. İki yaralı çıkarıldıktan sonra otomobil alev aldı. İtfaiye yangını söndürdü.

ARACIN ÜZERİNE KAYA PARÇASI DÜŞTÜ

Samsun-Sinop Karayolu'nda Halit Çalışkan yönetimindeki otomobil ile İsmail Yavuz yönetimindeki otomobil çarpıştı. İsmail Yavuz yönetimindeki otomobil refüje çıkarak takla attı. Takla atan otomobilde Baran Yavuz ve Duran Yaman öldü, 5 kişi yaralandı.

Tunceli'den Hakkari Çukurca'ya giden öğretmen Özge Aras ve ailesinin bulunduğu aracın üzerine yol kenarındaki dağdan kopan kaya parçası düştü. Yaralanan ve hastaneye kaldırılan 5 kişiden Mehmet Aras hayatını kaybetti. Aydın'da şoför Uğur Nergis direksiyon hakimiyetini kaybedince kullandığı yolcu minibüsü ağaca çarptı. Araçta sıkışan Nergis öldü.

KURALLARA UYMAYANLARA 4 MİLYON LİRA CEZA

Türkiye genelinde 3 Eylül'de 10 bin personelin katılımıyla "Trafik Güvenliği Denetimi-6" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 15 bin 738 araç sürücüsüne eksik belge ve trafik kuralı ihlali gerekçesiyle 4 milyon 361 bin 647 TL para cezası kesildi. Ülke genelinde 2 bin 821 noktada 175 bin 537 araç kontrol edilirken, aranan 77 şüpheli de gözaltına alındı.

Polis ve Jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 2 bin 710 araç trafikten men edilirken, 76 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca yapılan denetimlerde aranması bulunduğu tespit edilen 77 şüpheli yakalanırken, bir de çalıntı araç ele geçirildi. 5 bin 921 kişiye hız ihlalinden, 3 bin 24 sürücüye 'araç muayene süresini geçirmek'ten, 2 bin 333 sürücüye ise emniyet kemeri kullanmamaktan ceza kesildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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