Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bir kadın yanındaki kızı ile çöpleri karıştırarak yiyecek aradı.

ÇOCUĞUYLA ÇÖPTEN YİYECEK ARADI

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde sabah saatlerinde çöpleri karıştıran bir kadın ve yanındaki çocuk dikkat çekti. Çöpe atılanlardan yiyeceklerden seçen kadın yürekleri burktu.5 ÇOCUĞUNDAN BİRİYMİŞ

5 çocuğundan biri olan kızı ile çöp kutularında yiyecek arayan kadın, gün boyu çocuklarıyla atık yiyeceklerden topladıklarını ve evlerine götürdüklerini söyledi.

GAZETECİLERİN YARDIM TALEBİNİ REDDETTİ

Kadın, gazetecilerin yardım taleplerini geri çevirdi.

Kaynak: haberinburada