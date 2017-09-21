BEBEĞE ŞİDDET UYGULAYAN BAKICI, ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS İLE YARGILANACAK
Afrika'nın Namibia ülkesinde yaşayan aile, 9 aylık bebeklerinin bakıcı tarafından maruz kaldığı şiddeti, eve kurdukları gizli kamerda öğrendi. Polise bakıcıyı adam öldürmeye teşebbüs suçuyla yargılayacak.
GİZLİ KAMERADA İZLEYİNCE ÇILDIRDI
Afrika'nın Namibia ülkesinde yaşayan Annemarie isimli kadın, dokuz aylık bebeğinin vucudunda morluklar olduğunu fark edince bakıcıdan şüphelenip eve gizli kamera yerleştirdi. Daha sonra kamera görüntülerine bakan anne gördükleri karşısında şok geçirdi.
POLİSE BGAŞVURDU
Bakıcının çocuğunu kollarında sallayarak beşiğine fırlatığını göeren kadın durumu polise bildirdi.
"ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇUNDAN YARGILANACAK
Polis tarafından gözaltına alınan bakıcı, çocuğa şiddet uygulama ve adam öldürmeye teşebbüs suçlaması ile tutuklandı.
"GÜNLERCE UYUYAMADIM"
Anne, görüntüleri izledikten sonra günlerce uyuyamadığını ve yiyipi içemediğini söyledi.
"UMARIM BİZİ İLERİDE AFFEDEBİLİRSİN"
Sosyal medyadan bebeklerinin fotoğrafını paylaşıp, "senden çok özür dileriz, umarız bizi ileride affebilirsin. seni sonsuz bir biçimde seviyoruz ve maruz kaldığın bu muamele yüzünden çok üzgünüz. Bugün hala hayatta olduğun ve o güzel yüzünle bizlere gülümseyebildiğin için çok şanslıyız." yazdı.
Kaynak: haberinburada
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