Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

BEBEĞE ŞİDDET UYGULAYAN BAKICI, ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS İLE YARGILANACAK


Bebeğe Şiddet Uygulayan Bakıcı, Adam Öldürmeye Teşebbüs İle Yargılanacak
Tarih : 21 Eylül 2017, 16:20
Puan Ver : Bebeğe Şiddet Uygulayan Bakıcı, Adam Öldürmeye Teşebbüs İle Yargılanacak(6/10)2

Afrika'nın Namibia ülkesinde yaşayan aile, 9 aylık bebeklerinin bakıcı tarafından maruz kaldığı şiddeti, eve kurdukları gizli kamerda öğrendi. Polise bakıcıyı adam öldürmeye teşebbüs suçuyla yargılayacak.

GİZLİ KAMERADA İZLEYİNCE ÇILDIRDI

Afrika'nın Namibia ülkesinde yaşayan Annemarie isimli kadın, dokuz aylık bebeğinin vucudunda morluklar olduğunu fark edince bakıcıdan şüphelenip eve gizli kamera yerleştirdi. Daha sonra kamera görüntülerine bakan anne gördükleri karşısında şok geçirdi.

POLİSE BGAŞVURDU

Bakıcının çocuğunu kollarında sallayarak beşiğine fırlatığını göeren kadın durumu polise bildirdi.

"ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇUNDAN YARGILANACAK

Polis tarafından gözaltına alınan bakıcı, çocuğa şiddet uygulama ve adam öldürmeye teşebbüs suçlaması ile tutuklandı.

"GÜNLERCE UYUYAMADIM"

Anne, görüntüleri izledikten sonra günlerce uyuyamadığını ve yiyipi içemediğini söyledi.

"UMARIM BİZİ İLERİDE AFFEDEBİLİRSİN"

Sosyal medyadan bebeklerinin fotoğrafını paylaşıp, "senden çok özür dileriz, umarız bizi ileride affebilirsin. seni sonsuz bir biçimde seviyoruz ve maruz kaldığın bu muamele yüzünden çok üzgünüz. Bugün hala hayatta olduğun ve o güzel yüzünle bizlere gülümseyebildiğin için çok şanslıyız." yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bebeğe  Şiddet  Uygulayan  Bakıcı  Adam  Öldürmeye  Teşebbüs  İle  Yargılanacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER