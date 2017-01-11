Türk Nöroloji Derneği Çocuk ve Ergen Nörolojisi Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Erdoğan, bebeği şiddetle sarsmanın ölüme neden olabildiğini belirtti



Türk Nöroloji Derneği Çocuk ve Ergen Nörolojisi Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Füsun Ferda Erdoğan, sarsılmış bebek sendromunda, bebeğin beyin hücrelerinin yeterli oksijeni kullanamayacak kadar şiddetli derecede hasarlandığını belirterek, "Bu durum, çocuk istismarı sonucu oluşan, ölümle sonuçlanabilen ya da kalıcı beyin hasarlarıyla sonlanabilen bir durumdur." dedi.



Erdoğan, süt çocuklarında şiddetli sarsılmaya bağlı oluşan "sarsılmış bebek sendromu"nun, 2 yaşından sonra nadiren görüldüğünü belirtti.







kaynak:habertürk