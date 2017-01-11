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bebeği şiddetle sarsmak ölüme neden olabilir!

BEBEĞİ ŞİDDETLE SARSMAK ÖLÜME NEDEN OLABİLİR!

Türk Nöroloji Derneği Çocuk ve Ergen Nörolojisi Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Erdoğan, bebeği şiddetle sarsmanın ölüme neden olabildiğini belirtti

Tarih : 11 Ocak 2017, 17:42
Puan Ver : Bebeği Şiddetle Sarsmak Ölüme Neden Olabilir!(7/10)6


Türk Nöroloji Derneği Çocuk ve Ergen Nörolojisi Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Füsun Ferda Erdoğan, sarsılmış bebek sendromunda, bebeğin beyin hücrelerinin yeterli oksijeni kullanamayacak kadar şiddetli derecede hasarlandığını belirterek, "Bu durum, çocuk istismarı sonucu oluşan, ölümle sonuçlanabilen ya da kalıcı beyin hasarlarıyla sonlanabilen bir durumdur." dedi.



Erdoğan, süt çocuklarında şiddetli sarsılmaya bağlı oluşan "sarsılmış bebek sendromu"nun, 2 yaşından sonra nadiren görüldüğünü belirtti.



 



kaynak:habertürk








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