Çin'de bir fil yavrusunun oynadığı oyunlar izleyenleri güldürdü. Normal bir çocuktan farkı olmayan bebek fil, çamurlarda yuvarlandı, yokuş aşağı kaydı, koştu, oynadı.

HENÜZ 2 YAŞINDA

Bakıcılarının Yang Niu isimini verdiği bebek filin henüz 2 yaşında olduğu öğrenildi.

TERK EDİLMİŞ VE YARALI BİR HALDE BULUNDU

2 yıl önce terk edilmiş ve yaralı bir halde bulunan Yang Niu, Fil Kurtarma Merkezi'ne getirilmiş. Yaraları tamamen iyileşen bebek fil, bakıcıları tarafından çok seviliyor ve çok iyi bakılıyor.

SÜREKLİ OYUN OYNUYOR

Bebek filin bakıcıları, Yang Niu'nun tıpkı bir çocuk gibi sürekli oyun oynadığını söylüyor.

Kaynak: haberinburada