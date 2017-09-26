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Bebek Geyik İle Tavşanın Oyunu, Herkese Dostluğu Hatırlattı

BEBEK GEYİK İLE TAVŞANIN OYUNU, HERKESE DOSTLUĞU HATIRLATTI

Bebek tavşan ile bebek geyiğin özgürce ve dostça birbirlerine zarar vermeden oyun oynamaları sosyal medyada çok beğenildi.

Tarih : 26 Eylül 2017, 16:30
Puan Ver : Bebek Geyik İle Tavşanın Oyunu, Herkese Dostluğu Hatırlattı(6/10)2

İki bebeğin özgürce oyun oynamaları izleyenler tarafından çokça beğeni aldı.

GEYİK VE TAVŞANIN DOSTLUĞU

Geyik ve tavşanın dostluğu kameralara yansıdı. Birlikte dostça oyun oynayan, ve birbirlerine zarar dahi vermeyen iki farklı canlının görüntülere herkese dostluğu bir kez daha hatırlattı. Sosyal medyada viral olan video, heryerde paylaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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