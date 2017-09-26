BEBEK GEYİK İLE TAVŞANIN OYUNU, HERKESE DOSTLUĞU HATIRLATTI
Bebek tavşan ile bebek geyiğin özgürce ve dostça birbirlerine zarar vermeden oyun oynamaları sosyal medyada çok beğenildi.
İki bebeğin özgürce oyun oynamaları izleyenler tarafından çokça beğeni aldı.
GEYİK VE TAVŞANIN DOSTLUĞU
Geyik ve tavşanın dostluğu kameralara yansıdı. Birlikte dostça oyun oynayan, ve birbirlerine zarar dahi vermeyen iki farklı canlının görüntülere herkese dostluğu bir kez daha hatırlattı. Sosyal medyada viral olan video, heryerde paylaşıldı.
Kaynak: haberinburada
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