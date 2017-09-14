Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, 2016-2017 sezonuna muhteşem bir başlangıç yaptı. Aboubakar'ın ayrılışı sonrasında Alvaro Negredo'yu kadrosuna katan siyah beyazlılarda herkes Cenk'in yedek kulübesinde oturacağını düşünürken milli yıldız herkesi yanılttı.

Oynadığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken futbolcu Milli Takım'ın Hırvatistan galibiyetinde de başrol isimlerden biri olmuştu. Beşiktaş'la çıktığı Porto maçında harika bir gole imza atan futbolcunun değeri her geçen gün artıyor.

PALACE'IN KAPISINDAN DÖNDÜ

Transfer döneminin son günü Crystal Palace'tan gelen 13.5 milyon Euro'luk teklifi ödeme koşullarında anlaşılamadığı için kabul etmeyen siyah beyazlı yönetim, milli golcünün performansı sonrası oldukça memnun durumda.

Şimdiye kadar çıktığı 6 resmi maçta 4 gol atan 1 de asist yapan Cenk Tosun, Avrupa kulüplerinin göz hapsinde bulunuyor.

BEŞİKTAŞ KÖŞEYİ DÖNEBİLİR

2014 yılının devre arasında Gaziantepspor'dan bonservis bedeli ödenerek alınmak istenen futbolcu, o dönem kulübünün izin vermemesi üzerine Beşiktaş'a imza atamamıştı. Siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman ise milli oyuncuya Beşiktaş formasını giydirerek imza attırmış ve oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

Cenk Tosun gibi bir futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan siyah beyazlılar yıldız isim için sezon sonunda ciddi teklifler alabilir. Crystal Palace tarafından 13.5 milyon Euro önerilen futbolcuya bu performansını devam ettirmesi halinde daha yüksek tekliflerin gelebileceği öngörülüyor.

Kaynak: haberinburada