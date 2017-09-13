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Bedelli Askerliği Tercih Etmeyen Kılıçdaroğlu, Cuma Günü Teslim Olacak

BEDELLİ ASKERLİĞİ TERCİH ETMEYEN KILIÇDAROĞLU, CUMA GÜNÜ TESLİM OLACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem askerlik görevini yerine getirmek için Sivas'taki birliğine teslim olmaya hazırlanıyor.

Tarih : 13 Eylül 2017, 10:20
Puan Ver : Bedelli Askerliği Tercih Etmeyen Kılıçdaroğlu, Cuma Günü Teslim Olacak(6/10)2

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ODTÜ ve TOBB üniversitelerinde Güneydoğu Asya ve Güney Kore dersleri veren akademisyen oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem askerlik görevini yerine getirmek için Sivas'taki birliğine teslim olacak.

CUMA GÜNÜ TESLİM OLACAK

Yolculuk öncesi Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'a konuşan Kerem Kılıçdaroğlu, "Şu anda son hazırlıklarımı yapıyorum. Çantamı hazırlıyorum. Bana gelen çağrı kâğıdında birliğime en geç cuma günü teslim olmam gerektiği belirtiliyor. Ben de cuma günü birliğime teslim olacağım" dedi.

PİYADE ER KEREM KILIÇDAROĞLU

Çağrı kâğıdına göre "piyade er" olarak askerlik görevini yerine getireceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Askere gitmemden dolayı annem üzülüyor ama sorun değil. Bir an önce gidip vatani görevimi yapıp gelmek istiyorum" diye konuştu.

"ASKERDEN DÖNDÜKTEN SONRA İŞ BULUP, EVLENECEĞİM"

Daha önce çıkan bedelli askerlik imkânından faydalanma hakkı bulunduğunu ancak bu hakkı kullanmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bilinçli olarak onu tercih etmedim. Herkes gibi ben de askerliğimi yapmak istiyorum. Askerden döndükten sonra iş bulacağım. Ardından da evlilik için gerekli adımları atacağız" ifadesini kullandı.

"GARİBANIN ÇOCUĞU GİBİ GİTMELİ"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, oğlunun askere gitmesiyle ilgili hislerinin sorulması üzerine "Çocuğumu bedelini ödeyerek askere göndermeyebilirdim. Ama ben eğer bu ülkede siyaset yapıyorsam, teröre karşı duruyorsam, garibanın çocuğu nasıl askere gidiyorsa benim oğlum da askere gitmeli. Sivas'a gidecek, vatani görevini yapacak, inşallah huzur içinde evine dönecek" yanıtını verdi.

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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