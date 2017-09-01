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Behzat Ç. hayranlarına senarist Emrah Serbes'ten güzel haber!

BEHZAT Ç. HAYRANLARINA SENARİST EMRAH SERBES'TEN GÜZEL HABER!

Bir dönemin fenomen dizisi Behzat Ç.'nin devam edip etmeyeceği ile ilgili sorulara dizinin senaristi Emrah Serbes cevap verdi: Behzat Ç. için çalışıyorum

Tarih : 01 Eylül 2017, 01:00
Puan Ver : Behzat Ç. Hayranlarına Senarist Emrah Serbes'ten Güzel Haber!(6/10)2

Bir dönemlerin en çok izlenen ve en çok beğenilen dizilerinden olan Behzat Ç. dizisinin yeniden başlayıp başlamayacağı ile ilgili açıklama dizinin senaristi Emrah Serbes'ten geldi.

"BEHZAT Ç. İÇİN YÜREĞİMDE ZİHNİMDE NE VARSA ÇALIŞIYORUM"

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun rol aldığı polisiye dizisi Behzat Ç'nin senaristi Emrah Serbes, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Behzat Ç. için yüreğimde ve zihnimde ne varsa çalışıyorum, bana sormayın artık, gün gelir gerekli açıklama yapılır." dedi.

İşte Behzat Ç. hayranlarının sabırsızlıkla beklediği dizi için Emrah Serbes'in paylaştığı o mesaj:

BAŞROL OYUNCUSU "DİZİ YENİDEN BAŞLAYACAK" DEMİŞTİ

Son olarak 'Adı Efsane' dizisinde rol alan, ancak dizi devam ederken kadrodan çıkan usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Haziran ayı içindeyken, dizinin yeniden başlayacağı konusunda takipçilere müjdeli haberi vermişti.

BEHZAT Ç. POLİSİYE DİZİLER ARASINDA KISA SÜREDE FENOMEN OLMUŞTU

1985 yılında Polis Akademisi'nden mezun olan Behzat Ç. isimli polis, cinayet bürosunda görev yapmakta olan bir polistir. Hizmet verdiği süre içerisinde almış olduğu cezalar nedeniyle başkomiser rütbesinden yukarı çıkamamıştır.

Ekibinde yer alan diğer polisler Harun, Hayalet, Akbaba, Eda, Emre Selim ve Cevdet ile beraber Ankara'da yaşanan cinayet olaylarını çözmeye çalışmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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