BEIN SPORTS'TA 7 YIL SONRA BEKLENMEDİK AYRILIK
Basketbol yorumcusu Murat Murathanoğlu, 7 yıldır çalıştığı beIN Sports'tan ayrıldı. Murathanoğlu, Euroleague ve Türkiye Ligi maçlarında görev yapıyordu.
Murat Murathanoğlu ile beIN SPORTS'un yolları ayrıldı. Tecrübeli isim 7 yıldır beIN SPORTS bünyesinde çalışıyordu.
Yayıncı kuruluşta yıllardır Euroleague ve Türkiye Ligi maçlarının anlatımını gerçekleştiren Murathanoğlu, bir dönem spor yazarlığı ve basketbol menajerliği yapmıştı.
Basketbol maçı anlatımı duayenlerinden biri olan tecrübeli isim, yıllarca NBA maçları da anlattı.
(Basket Dergisi)
Kaynak: haberinburada
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