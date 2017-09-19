Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü

beIN Sports'ta 7 yıl sonra beklenmedik ayrılık

BEIN SPORTS'TA 7 YIL SONRA BEKLENMEDİK AYRILIK

Basketbol yorumcusu Murat Murathanoğlu, 7 yıldır çalıştığı beIN Sports'tan ayrıldı. Murathanoğlu, Euroleague ve Türkiye Ligi maçlarında görev yapıyordu.

Tarih : 19 Eylül 2017, 16:00
Puan Ver : Beın Sports'ta 7 Yıl Sonra Beklenmedik Ayrılık(7/10)3

Murat Murathanoğlu ile beIN SPORTS'un yolları ayrıldı. Tecrübeli isim 7 yıldır beIN SPORTS bünyesinde çalışıyordu.

Yayıncı kuruluşta yıllardır Euroleague ve Türkiye Ligi maçlarının anlatımını gerçekleştiren Murathanoğlu, bir dönem spor yazarlığı ve basketbol menajerliği yapmıştı.

Basketbol maçı anlatımı duayenlerinden biri olan tecrübeli isim, yıllarca NBA maçları da anlattı.

(Basket Dergisi)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beın  Sports  Ta  7  Yıl  Sonra  Beklenmedik  Ayrılık    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER