BEKÇİ, KULÜBESİNDE ÖLÜ BULUNDU
Konya'da bir sanayi sitesinin bekçiliğini yapan 77 yaşındaki Cevdet Boduk ev olarak da kullandığı kulübesinde ölü bulundu.
Sanayi sitesinde yaklaşık 30 yıldır bekçilik yapan Cevdet Boduk, sanayi esnafı tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cevdet Boduk'un öldüğü tespit edildi.
kaynak:mynet
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