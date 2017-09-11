Romanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Christoph Daum ile yolları ayırma kararı aldıklarını açıkladı.

Dünya Kupası Eleme Grubu'nda son olarak Karadağ'a yenilen ve Rusya'ya gitme şansı yok olan Romanya'da fatura Daum'a kesildi.

MUHABİR DAUM'A OLTA ATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde tecrübeli çalıştırıcının adı enteresan bir olayla anılmıştı. Bir basın kuruluşunu aşağılayarak "gidip balık tutsunlar" diyen Daum'a muhabir olta atmıştı.

Kaynak: haberinburada