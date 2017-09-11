BEKLENEN OLDU, DAUM KOVULDU
Romanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Christoph Daum ile yolları ayırma kararı aldıklarını açıkladı.
Dünya Kupası Eleme Grubu'nda son olarak Karadağ'a yenilen ve Rusya'ya gitme şansı yok olan Romanya'da fatura Daum'a kesildi.
MUHABİR DAUM'A OLTA ATMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde tecrübeli çalıştırıcının adı enteresan bir olayla anılmıştı. Bir basın kuruluşunu aşağılayarak "gidip balık tutsunlar" diyen Daum'a muhabir olta atmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar