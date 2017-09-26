Tekirdağ'da akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Değirmenaltı Deresi'nin taşmasıyla bazı alt geçitler suyla dolarken, ulaşım durma noktasına geldi. Polis, itfaiye, AFAD, TESKİ ve belediye ekipleri su baskınlarından etkilenen vatandaşlara yardım etti.

AFAD VE BELEDİYE SEFERBER OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle şehir içi ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Zaman zaman şiddetini artıran yağış sonucu bazı vatandaşlar, iş yeri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan derenin taşmasıyla, mahsur kalan sürücü ve vatandaşlara polis, itfaiye, AFAD, TESKİ ve belediye ekipleri yardım etti.

"EKİPLERİMİZ 11 İLÇEYE DAĞILMIŞ VAZİYETTE"

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Dr. Şafak Başa yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

TESKİ olarak dünden beridir meteorolojiyi takip ediyoruz. Bölgede çok şiddetli bir yağış uyarısı aldık. Ekiplerimiz 11 ilçede, dağılmış vaziyette. Özelikle Şarköy, Süleymanpaşa, Muratlı ilçesinde şiddetli yağışlara maruz kaldık. Süleymanpaşa Değirmenaltı Mahallesi'nde, daha fazla bir yağış aldık.

"DURUMU İZLİYORUZ"

Havzadan gelen sular Kılavuzlu, Kayıderesi ve üniversite havzasından çok fazla suların gelmesiyle birlikte, Karayolları köprüsünün altında birleşip, Değirmenaltı bölgesine geldi. Çok ciddi sorunlar yaşadık ama biz fen işleri, TESKİ ve itfaiye ekipleri olarak müdahale ettik. Durumu izliyoruz yağış biraz azaldı ama yarına kadar yağacak diye görüşlere var.

Arkadaşlarımız bakıyor özelikle nerelerden sular geliyor bunu inceleyeceğiz ve bundan sonra nasıl bir tedbir alacağımızın çalışmalarını yapacağız. Vatandaşların taleplerini karşılama çalışıyoruz. Gece de özellikle yağmurların Çerkezköy, Kapaklı ve Saray hattında da benzer durumların yaşanacağı söyleniliyor. Bundan dolayı çalışmalarımız sabaha kadar devam edecektir. Ben su basan ve mağdur olana vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

Kaynak: haberinburada