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Belçika ordusunun hava gösterisinde pilot, helikopterden düştü!

BELÇİKA ORDUSUNUN HAVA GÖSTERİSİNDE PİLOT, HELİKOPTERDEN DÜŞTÜ!

Belçika ordusunun Liege kenti yakınlarındaki Amay kasabasında yaptığı hava gösterisi sırasında bir pilot, helikopterden düştü.

Tarih : 05 Eylül 2017, 19:00
Puan Ver : Belçika Ordusunun Hava Gösterisinde Pilot, Helikopterden Düştü!(9/10)5

Hava gösterisi yapacaktı, faciaya dönüştü. Pilot, helikopterden düştü.

PİLOT, HAVADAKİ HELİKOPTERDEN DÜŞTÜ

Belçika ordusunun Liege kenti yakınlarındaki Amay kasabasında yaptığı hava gösterisi sırasında helikopter birkaç yüz metre havadayken pilot düştü. Ordu, düşen pilot için arama ve kurtarma çalışması başlattı.

PİLOT BİR ANDA KAYBOLDU

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Agusta A-109 türü helikopterde pilot ve yardımcı pilotun dışında üç asker daha vardı. Bu askerler paraşütleriyle atlarken, pilot ve yardımcı pilotunun paraşütlerinin olmadığı belirtildi.

HELİKOPTERİ YARDIMCI PİLOT İNDİRDİ

Yardımcı pilot, üç askerin helikopterden atlamasına yardım ettikten sonra pilotun yerinde olmadığını gördüğünü söyledi. Yardımcı pilot daha sonra helikopteri güvenli bir şekilde indirdi.

Pilotun düşüş nedeni bilinmiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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