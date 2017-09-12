BELEDİYE BAŞKANI, HIRSIZA İSYAN ETTİ: ALLAH SENİN BELANI VERSİN!
Burdur'un Karamanlı ilçesine ait jenaratör aküsünün çalınmasına isyan eden Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, hırsıza sosyal medyadan seslenerek, ''Allah senin belanı versin'' dedi.
Burdur'un Karamanlı İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Fatih Selimoğlu, belediyeye ait jeneratörün aküsünü çalan hırsıza sosyal medyadan 'Allah senin belanı versin' diye tepki gösterdi.
JENARATÖRÜN AKÜSÜNÜ ÇALDILAR
Karamanlı'da mevcut içme suyu hattı yetersiz kaldığında devreye girmesi için belediye tarafından ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Bağlı Orman mevkiine jeneratör konuldu. Yaklaşık 2.5 ay önce konulan ve sondajdan su çekerek ihtiyaç durumunda şebekeye veren jeneratörün aküsü dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.
"ALLAH SENİN BELANI VERSİN"
Olaydan haberdar olan Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi. Başkan Selimoğlu paylaşımında, 'Şerefsizlik buna denir. Bağlı Orman'da sondajdan içme suyu hattına su verdiğimiz jeneratörün aküsünü çalan hırsız şerefsize sesleniyorum. Allah senin belanı versin' ifadelerine yer verdi.
"İNSANLIĞA SIĞMAZ"
Başkan Fatih Selimoğlu, "İçme suyu hattımızda sıkıntı yaşadığımız zaman Bağlı Orman mevkiindeki jeneratör devreye giriyordu. 2.5 ay önce koyduğumuz jeneratörün aküsü çalınmış. Bu yapılan hemşehrilerimize ayıptır. İnsanlığa sığmaz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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