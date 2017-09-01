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BELEDİYE, IHLAMURLARINI TESLİM EDİP YAŞLI ADAMDAN ÖZÜR DİLEDİ


Belediye, Ihlamurlarını Teslim Edip Yaşlı Adamdan Özür Diledi
Tarih : 01 Eylül 2017, 20:50
Puan Ver : Belediye, Ihlamurlarını Teslim Edip Yaşlı Adamdan Özür Diledi(5/10)1

Ihlamurları için ağlayan yaşlı adam için Sakarya Büyükşehir Belediye harekete geçti.

YAŞLI ADAMDAN ÖZÜR DİLEYİP IHLAMURLARINI GERİ VERDİLER

Dün, kentin en işlek caddesinde ıhlamur satmaya çalışan Recep Aktaş, zabıtanın ıhlamurlarına el koyması üzerine ağlarken, çevresindekiler zabıtaya tepki gösterdi. Aktaş'ın görüntülerini izleyenler sosyal medyada zabıtaya tepki gösterdi. Bugün, Sakarya Büyükşehir Beledisi sosyal medya hesabından yaşlı adamdan özür dileyerek, ıhlamurların iade edildiğini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"YAŞANAN HADİSE HEPİMİZİ ÜZMÜŞTÜR"

Bayram öncesi yapılan rutin zabıta denetimi kapsamında şehir merkezinde seyyar satıcılarla ilgili çalışma yapılmıştır. Şehrimizin en işlek caddesinde seyyar olarak ıhlamur satan Recep amcamız ile zabıta ekiplerimiz arasında hepimizi üzen bir hadise yaşandı.

"RECEP AMCANIN IHLAMURLARI GERİ VERİLDİ"

Dün gece Recep amcamıza ve ailesine derhal ulaşılmış ve ıhlamurları kendisine teslim edilmiştir. Recep amcamıza destek sağlamak için kurulan diyalog neticesinde aile bireyleri sosyal yardıma ihtiyaçları olmadığını belirtmişlerdir.

"ZABITA, RECEP AMCAYI RENCİDE EDECEK DAVRANIŞTA BULUNMADI"

İlk inceleme sonunda zabıta ekiplerinin olay anında Recep amcamızı rencide edecek sözlü bir davranışının olmadığı görülmüştür. Ancak zabıtanın ıhlamur fidelerine geçice süreliğine el koyması Recep amcanın duygusal olarak kırılmasına neden olmuştur.

"İNCİNEN HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Bir bayram arifesinde Recep amcamızı incitmek ve kamuoyunda bu şekilde gündeme gelmek herkesten çok bizleri üzdü. Bu olayla ilgili başta Recep amcamız olmak üzere kalbi incinen tüm vicdan sahibi halkımızdan özür diliyor, hayırlı bayramlar diliyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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