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BELEDİYE OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ: ÇARPTIĞI KÖPEĞE SAHİP ÇIKTI


Belediye Otobüsü Şoföründen Örnek Davranış: Çarptığı Köpeğe Sahip Çıktı
Tarih : 26 Eylül 2017, 20:00
Puan Ver : Belediye Otobüsü Şoföründen Örnek Davranış: Çarptığı Köpeğe Sahip Çıktı(10/10)6

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, yola aniden çıkan köpeğe çarptı. Sürücü, köpeği araca alarak belediye ekiplerini aradı. İşe geç kalacaklarını söyleyen bazı yolcular tepki gösterirken, köpeği tedavisi için belediye ekiplerine teslim eden sürücü daha sonra yoluna devam etti.

KÖPEĞİ ARACA ALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 200 hat numaralı İzmit ile İstanbul Tuzla arasında sefer yapan halk otobüsünün sürücüsü Eren Karadaş, İstanbul İçmeler Mevki'ine ulaştığında yola aniden çıkan bir köpeğe çarptı. Eren Karadaş otobüsü durdurarak köpeği araca alırken, belediyeye haber verdi.

ALTINA GZETE KAĞIDI SERİLDİ

Otobüs, İçmeler Köprüsü'nün altında beklerken, kanlar içerisinde kalan köpeğin altına gazete kağıtları serildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekip otobüsün bulunduğu yere geldi. Kanlar içerisinde kalan köpek belediye ekibi tarafından tedavi edilmek üzere götürüldü.

BAZI YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

İşe geç kalmalarının endişesini yaşayan bazı yolcular sürücüye tepki gösterirken, bazı yolcular ise sürücüyü duyarlılığından ötürü kutladı, Eren Karadaş köpeği belediye ekiplerine teslim ettikten sonra yoluna devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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