Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

BENZİN FİYATLARINA ZAM YAPILDI!


BENZİN FİYATLARINA ZAM YAPILDI!
Tarih : 10 Ocak 2017, 11:31
Puan Ver : Benzin Fiyatlarına Zam Yapıldı!(9/10)7


1 Ocak 2017 (yarın) itibarıyla benzinin litre fiyatına 7 veya 8 kuruş zam gelmesi bekleniyor.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS), 11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 7 veya 8 kuruş arası zam beklendiğini bildirdi.



Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul'da benzinin fiyatının 5 lira 26 kuruşa, Ankara'da benzinin fiyatının 5 lira 31 kuruşa, İzmir'de ise benzinin fiyatının 5 lira 28 kuruşa çıkması bekleniyor.










Etiketler: Benzin  Fiyatlarına  Zam  Yapıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER