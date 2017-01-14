Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

benzin ve motorine zam

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Akaryakıt dağıtım şirketleri, kur ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle, benzine 15, motorine 13 kuruş zam yaptı.

Tarih : 14 Ocak 2017, 09:18
Puan Ver : Benzin Ve Motorine Zam(5/10)5


Akaryakıt dağıtım şirketleri, kur ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle, benzine 15, motorine 13 kuruş zam yaptı. Ankara'da benzinin litre fiyatı 5.29 liradan 5.44 lira'ya, İstanbul'da 5.24 liradan 5.39'a, İzmir'de 5.26 liradan 5.41 liraya yükselecek.



Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4.61 liradan 4.74 liraya, İstanbul'da 4.56 liradan 4.69 liraya, İzmir'de 4.58 liradan 4.71 liraya çıkacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri 10 Ocak'ta da benzine 7 kuruş zam yapmıştı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Benzin  Ve  Motorine  Zam    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER