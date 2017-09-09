Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı

Berivanlar Her Gün 3 Bin Rakıma Tırmanıyor

BERİVANLAR HER GÜN 3 BİN RAKIMA TIRMANIYOR

Van'da havalar ısınınca, kadınlar da ev ekonomisine katkı için yaylaların yolunu tutarak zorlu bir maratona başlıyor.

Tarih : 09 Eylül 2017, 12:40
Puan Ver : Berivanlar Her Gün 3 Bin Rakıma Tırmanıyor(7/10)3

Van'da havaların ısınmasıyla besiciler yaylalara çıkarken, "berivan" olarak adlandırılan koyun sağan kadınlar da ev ekonomisine katkı için günün belli saatlerinde yaylaların yolunu tutarak zorlu bir maratona başlıyor

Erken saatlerde katır sırtında derin vadiler ve sarp kayalıkları aşan berivanlar, 3 saat süren yolculuğun ardından 3 bin rakımlı yaylaya ulaşarak sağdıkları sütlerle ailelerinin geçimlerini sağlıyorlar.

SÜT SAĞMAK İÇİN 3 BİN RAKIMA ÇIKIYORLAR

Van'ın 3 bin rakımlı yaylalarına ulaşmak için erkenden yola çıkan berivanlardan bir tanesi "sabah 6'da evden çıkıyorum akşam 2000de ancak eve dönebiliyorum yaylaya süt sağmaya gidiyoruz" diye anlatıyor.

3 SAATLİK YOLCULUKTA SÜREKLİ YARALANIYORLAR

Derin vadiler ve sarp kayalık bölgeleri aşarak koyun sürülerine ulaşıyorlar. Çoğu zaman katır sırtında yaptıkları 3 saatlik yolculukları oldukça tehlikeli. Kimisi bu zorlu yoculukta yaralanıyor.

"YOLLARIMIZIN YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Gittikleri yolların çok tehlikeli olduğunu söyleyen berivanları sürekli kadınların düşerek ayaklarını veya kollarını kırdığını anlatıyor. En büyük istekleri ekmekleri peşinde ömürlerini geçirdikleri yayla yollarının yapılması.

Yolların tehlikesini anlatan bir berivan şöyle diyor; "Süt sağmaya giderken katırdan düştüm, kolumu kırdım. Tedavim yeni bitti ancak bu yine olabilir. Bu yüzden yollarımızın bir an önce yapılmasını istiyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Berivanlar  Her  Gün  3  Bin  Rakıma  Tırmanıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER