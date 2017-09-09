Van'da havalar ısınınca, kadınlar da ev ekonomisine katkı için yaylaların yolunu tutarak zorlu bir maratona başlıyor.

Van'da havaların ısınmasıyla besiciler yaylalara çıkarken, "berivan" olarak adlandırılan koyun sağan kadınlar da ev ekonomisine katkı için günün belli saatlerinde yaylaların yolunu tutarak zorlu bir maratona başlıyor

Erken saatlerde katır sırtında derin vadiler ve sarp kayalıkları aşan berivanlar, 3 saat süren yolculuğun ardından 3 bin rakımlı yaylaya ulaşarak sağdıkları sütlerle ailelerinin geçimlerini sağlıyorlar.

SÜT SAĞMAK İÇİN 3 BİN RAKIMA ÇIKIYORLAR

Van'ın 3 bin rakımlı yaylalarına ulaşmak için erkenden yola çıkan berivanlardan bir tanesi "sabah 6'da evden çıkıyorum akşam 2000de ancak eve dönebiliyorum yaylaya süt sağmaya gidiyoruz" diye anlatıyor.

3 SAATLİK YOLCULUKTA SÜREKLİ YARALANIYORLAR

Derin vadiler ve sarp kayalık bölgeleri aşarak koyun sürülerine ulaşıyorlar. Çoğu zaman katır sırtında yaptıkları 3 saatlik yolculukları oldukça tehlikeli. Kimisi bu zorlu yoculukta yaralanıyor.

"YOLLARIMIZIN YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Gittikleri yolların çok tehlikeli olduğunu söyleyen berivanları sürekli kadınların düşerek ayaklarını veya kollarını kırdığını anlatıyor. En büyük istekleri ekmekleri peşinde ömürlerini geçirdikleri yayla yollarının yapılması.

Yolların tehlikesini anlatan bir berivan şöyle diyor; "Süt sağmaya giderken katırdan düştüm, kolumu kırdım. Tedavim yeni bitti ancak bu yine olabilir. Bu yüzden yollarımızın bir an önce yapılmasını istiyoruz."

Kaynak: haberinburada