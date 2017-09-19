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Berlin Emniyet Müdürlüğü soyuldu! Polis, Tamamen uyumuşuz dedi!

BERLİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SOYULDU! POLİS, TAMAMEN UYUMUŞUZ DEDİ!

Almanya'da Berlin Emniyet Müdürlüğü'ne giren hırsızlar tarihi askeri eşya ile bazı madalya ve broşları çaldı. Emniyet yetkilileri ise kendilerini "Tamamen uyumuşuz" diye savundu.

Tarih : 19 Eylül 2017, 20:50
Puan Ver : Berlin Emniyet Müdürlüğü Soyuldu! Polis, Tamamen Uyumuşuz Dedi!(8/10)4

Almanya'da Berlin Emniyet Müdürlüğünün soyulduğu ortaya çıktı.

EMNİYETE HIRSIZLAR GİRDİ

Berlin polisi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dün akşam emniyet müdürlüğü binasına giren hırsız veya hırsızların buradaki tarihi askeri eşya ile eski emniyet amirlerine ait bazı madalya ve broşları çaldığı belirtildi.

PENCERENİN DEMİRİNİ KESEREK GİRMİŞLER

Hırsızların pencerenin güvenlik demirini keserek içeri girdikleri kaydedilen açıklamada, çalınan ve maddi değeri yüksek olmayan eşyalar arasında liyakat nişanları, miğfer ve rütbe armalarının da bulunduğu vurgulandı.

"TAMAMEN UYUMUŞUZ"

Berlin Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan başka bir mesajda da olayla ilgili "Tamamen uyumuşuz" ifadesi kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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