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berna-gökhan kavgası panorama da konuşuldu

BERNA-GÖKHAN KAVGASI PANORAMA DA KONUŞULDU

Survivor 2017'nin dünkü bölümüne damga vuran Berna-Gökhan tartışması Survivor Panorama programında yorumlandı.

Tarih : 31 Ocak 2017, 15:19
Puan Ver : Berna-Gökhan Kavgası Panorama Da Konuşuldu(10/10)7


 Survivor 2017'nin dünkü bölümüne damga vuran Berna-Gökhan tartışması Survivor Panorama programında yorumlandı. Survivor 2017'nin dünkü bölümüne damga vuran Berna-Gökhan tartışması Survivor Panorama programında yorumlandı.



 



kaynak:haberler






Etiketler: Berna-Gökhan  Kavgası  Panorama  Da  Konuşuldu    haber

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