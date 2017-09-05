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Beş Bölgede Mega Endüstri Üsleri Kurulacak

BEŞ BÖLGEDE MEGA ENDÜSTRİ ÜSLERİ KURULACAK

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 5 bölgede mega endüstri üsleri kurmayı planlıyor. Dev yatırımlarla cari açık azaltılırken binlerce kişiye de iş kapısı olacak.

Tarih : 05 Eylül 2017, 11:00
Puan Ver : Beş Bölgede Mega Endüstri Üsleri Kurulacak(7/10)3

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 5 bölgede mega endüstri üsleri kurmayı planlıyor. Her birinin en az sanayisinde 3.000 hektar alana ve bir limana sahip olması öngörülen endüstri üsleri, 11 milyar dolarlık dış ticaret açığı ile Türkiye'nin toplam cari açığının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan petrokimya sanayi üzerine yoğunlaşacak. Kurulacak endüstri bölgeleri sanayi ve teknolojide yeni bir atılım dönemini de beraberinde getirecek. Planlanan yatırımlarla binlerce kişiye istihdam sağlanacak.

CARİ AÇIKTA EN BÜYÜK KALEM

Petrokimya endüstrisi dünya genelinde toplam 2.2 trilyon dolarlık bir ticaret hacmine sahip. Çin 125 milyar dolarlık petrokimya ürünleri ihracatıyla sektörde dünya lideri konumunda bulunuyor. Türkiye ise kimya sanayisinde dünyanın en büyük 14'üncü pazarı olarak öne çıkıyor. 2016 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'nin 56 milyar dolarlık dış ticaret açığının 11 milyar dolarını petrokimya sektöründeki dış ticaret açığı oluşturuyor.

BİNLERCE KİŞİYE İŞ KAPISI

Sanayi Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaya göre Türkiye'nin başta petrokimya sanayi için olmak üzere, limanı olan ve en az 3.000 hektar alana sahip büyük endüstri bölgelerine ihtiyacı olduğu belirlendi. Bu kapsamda sanayi ve teknolojide yeni bir atılım yapabilmek için Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Güney Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de büyük endüstri bölgeleri kurulması planlanıyor. Türkiye'nin petrokimya sektöründeki yıllık 11 milyar dolarlık dış ticaret açığını eritecek mega endüstri bölgeleri binlerce vatandaşa da iş kapısı olacak.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Endüstri bölgelerinin kurulacağı yerler olarak kıyı şeritleri ön plana çıkıyor. Kurulması planlanan endüstri üsleri için, yatırım ve genişlemenin aşamalar halinde yönetileceği uzun dönemli planlar yapılacak. Altyapı yatırımları ile de endüstri bölgeleri yatırımcı için hazır hale getirilecek. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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