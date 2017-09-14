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Beşiktaş 90 dakikada kasayı doldurdu

BEŞİKTAŞ 90 DAKİKADA KASAYI DOLDURDU

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-1 yenen temsilcimiz Beşiktaş, 1.5 milyon Euro'luk galibiyet primini de kasasına koydu.

Tarih : 14 Eylül 2017, 09:20
Puan Ver : Beşiktaş 90 Dakikada Kasayı Doldurdu(6/10)2

Başakşehir'in elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk ekibi olarak 35 milyon euro'luk yayın gelirini garantileyen siyah- beyazlılar, dün akşamki galibiyetle 1.5 milyon euro daha kazandı.

1 MAÇTA 3'LÜK YAPTI

Porto'ya evinde 3 gol atan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Dragao Stadı'nda son 16 maçta 1'den fazla gol atan 3 takım arasına girdi. Bunu başaran diğer iki kulüp Dinamo Kiev ve Juventus.

Kartal aynı zamanda geçen sezon grubunda 6 maçta 3 gol yiyen Porto'ya bir maçta aynı sayıda golü attı.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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