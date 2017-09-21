BEŞİKTAŞ, ALTYAPININ BAŞINA FENERBAHÇELİ TUĞBA BAŞER'İ GETİRİNCE TEPKİ ÇEKTİ
Beşiktaş yönetimi, altyapının başına Fenerbahçe'den Tuğba Başer'i getirmesi nedeniyle tepkilerin odağında yer aldı.
Beşiktaş Spor Okulları'nın başına Fenerbahçe'den Tuğba Başer getirildi. Bu durum camiada büyük tepkiyle karşılandı. Bu değişiklik sonrasında velilerin, taraftarların ve teknik ekipte görev alanların Beşiktaş camiasından bu göreve bir kişinin getirilmemesine tepki gösterdiği kaydedildi.
DAHA ÖNCE DE GALATASARAYLI EMRAH BAYRAKTAR GETİRİLMİŞTİ
Daha önce altyapı koordinatörlüğüne Galatasaray'da görev yapmış Emrah Bayraktar getirilmiş, Bayraktar'ın görev yaptığı dört yıl boyunca altyapıdan A takıma oyuncu kazandırılamaması büyük eleştirilere neden olmuştu. Ayrıca Bayraktar'ın ve ekibinin büyük paralara transfer ettirdiği futbolculardan da Beşiktaş faydalanamamış olması ve camianın gösterdiği tepki üzerine görevine son verilmişti.
Beşiktaş'tan görevine son verilen Emrah Bayraktar, Beşiktaş'tan sonra şimdilerde Galatasaray'da görev yapıyor.
Kaynak: haberinburada
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