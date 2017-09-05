Beşiktaş, kendi altyapısından yetişen Adem Büyük ile ilgileniyor. Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan hücumcuyu alternatif olarak düşünüyor.

Beşiktaş altyapısından yetişen Adem Büyük yuvaya geri dönebilir... Kasımpaşa'da sürpriz şekilde kadro dışı bırakılan başarılı hücum oyuncusuyla Kartal'ın yakından ilgilendiği iddia edildi.

HÜCUMA ALTERNATİF

Geçen sezon çıktığı toplam 30 resmi maçta 13 gol, 7 asistle oynayan Adem, hücuma alternatif isim olarak düşünülebilir. Hem forvette hem de her iki kanatta görev yapan 30 yaşındaki Adem konusunda sıcak gelişmeler yaşanabilir.

Kaynak: haberinburada