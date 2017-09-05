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Beşiktaş, Altyapısından Çıkan Adem Büyük ile İlgileniyor

BEŞİKTAŞ, ALTYAPISINDAN ÇIKAN ADEM BÜYÜK İLE İLGİLENİYOR

Beşiktaş, kendi altyapısından yetişen Adem Büyük ile ilgileniyor. Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan hücumcuyu alternatif olarak düşünüyor.

Tarih : 05 Eylül 2017, 17:30
Puan Ver : Beşiktaş, Altyapısından Çıkan Adem Büyük İle İlgileniyor(7/10)3

Beşiktaş altyapısından yetişen Adem Büyük yuvaya geri dönebilir... Kasımpaşa'da sürpriz şekilde kadro dışı bırakılan başarılı hücum oyuncusuyla Kartal'ın yakından ilgilendiği iddia edildi.

HÜCUMA ALTERNATİF

Geçen sezon çıktığı toplam 30 resmi maçta 13 gol, 7 asistle oynayan Adem, hücuma alternatif isim olarak düşünülebilir. Hem forvette hem de her iki kanatta görev yapan 30 yaşındaki Adem konusunda sıcak gelişmeler yaşanabilir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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