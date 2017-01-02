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beşiktaş, babel'i resmen açıkladı

BEŞİKTAŞ, BABEL'İ RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş, Hollandalı forvet oyuncusu Ryan Babel'in transferini KAP'a bildirdi.

Tarih : 02 Ocak 2017, 13:16
Puan Ver : Beşiktaş, Babel'i Resmen Açıkladı(5/10)7


Beşiktaş, Ryan Babel'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.



SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ



Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Ryan Babel, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.



Detaylı kan tetkikleri yapılan Babel; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel'in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



 



kaynak:sabah








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