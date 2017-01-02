BEŞİKTAŞ, BABEL'İ RESMEN AÇIKLADI
Beşiktaş, Hollandalı forvet oyuncusu Ryan Babel'in transferini KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Ryan Babel'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.
SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Ryan Babel, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Babel; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel'in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar