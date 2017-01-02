

Beşiktaş, Ryan Babel'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.







SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ







Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Ryan Babel, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.







Detaylı kan tetkikleri yapılan Babel; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel'in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.







kaynak:sabah