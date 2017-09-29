Transfer çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Dudu transferiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere Metin Albayrak'la beraber Brezilya'ya gitti.

Şampiyonlar Liginde Porto ve Leipzig galibiyetleriyle büyük sükse yaparak grubunda liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta transfer startı erken verildi. Başkan Fikret Orman, Palmeiras'ta top koşturan Dudu için Brezilya'ya uçtu.

FİKRET ORMAN BREZİLYA'YA GİTTİ

Sezon başında siyah-beyazlıların gündeminde olan Dudu'nun transfer görüşmeleri için önceki gün yönetici Metin Albayrak ile Brezilya'ya uçan Fikret Orman, futbolcunun menajeri ve kulübü ile görüşme gerçekleştirecek.

DAHA ÖNCE FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE DE GELMİŞTİ

25 yaşındaki Sambacı, 2017 yılında 38 resmi maçta forma giyerken, 10 gol attı, 2 de asist yaptı. Sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen Dudu bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Tecrübeli futbolcunun 2020'ye kadar Palmeiras ile sözleşmesi var.

Kaynak: haberinburada